Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег

23 март 2026, 22:45
У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни руските сили може би подготвят масиран удар днес, предаде Укринформ, като се позова на вечерното видеообръщение на държавния глава на Украйна.

"Моля, обръщайте специално внимание на сигналите за въздушна тревога днес. Има разузнавателни съобщения, че руските сили може да подготвят масиран удар. Вече са издадени съответните инструкции за нашите сили за противовъздушна отбрана. Моля, пазете себе си и Украйна", каза Зеленски.

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег както на временно окупираната украинска територия, така и в Беларус.

Руските сили редовно нанасят въздушни удари по украински градове, главно през нощта, включително и по столицата Киев, отбелязва Ройтерс. Енергийната инфраструктура многократно е била цел на техните атаки, посочва агенцията.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
biss.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Звезда от „Супермен“ си отиде на 82

Edna.bg

Джесика Бийл срещу скандала: Как реагира на кадрите с Джъстин Тимбърлейк

Edna.bg

Клоп не издържа - проговори за бъдещето си и избухна за темата с Реал Мадрид

Gong.bg

Валери Владимиров: Трансферът в Милан беше голяма стъпка, беше като нов свят

Gong.bg

Петролът падна под 100 долара за барел, у нас дизелът стигна 1.60 евро за литър

Nova.bg

При акция на ГДБОП в София: Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро (ВИДЕО)

Nova.bg