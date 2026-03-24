Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

24 март 2026, 08:49
Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ
Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени
След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали
Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения
Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон
Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.
Петролът скача, напрежението ескалира: Ултиматумът на Тръмп към Иран изтича
Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Ц ената на суровия петрол тип „Брент“ отново премина границата от 100 долара за барел, след като предходния ден отбеляза рязък спад от над 10%. По време на днешната търговия на азиатските пазари суровината поскъпна с близо 4%.

Скок в цените на петрола заради напрежението в Близкия изток

Колебанията на петролните пазари идват на фона на засилено напрежение в Близкия изток и противоречиви сигнали относно евентуално развитие на конфликта. В началото на седмицата инвеститорите реагираха на изявление на американския президент Доналд Тръмп, който обяви отлагане на последващи удари срещу Иран и допусна възможност за скорошно мирно споразумение.

Настроенията на пазарите обаче бързо се промениха, след като от Техеран отрекоха да се водят преговори със Съединените щати, което засили несигурността сред инвеститорите.

Напрежението в Близкия изток "взриви" цените на петрола

Междувременно напрежението в региона ескалира. Иран съобщи, че е изстрелял нова серия ракети срещу Израел, като израелските власти потвърдиха за две вълни ракетни удари през нощта. В същото време Саудитска Арабия и Кувейт обявиха, че са неутрализирали атаки с дронове.

След нападението срещу Израел: Петролът скочи с над 5%

На този фон израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му продължава военните действия, като същевременно вижда възможност за постигане на споразумение.

„Президентът Тръмп вярва, че съществува възможност да се възползваме от значителните постижения на отбранителните ни сили, за да постигнем споразумение. То ще защити нашите жизненоважни интереси. В същото време продължаваме да нанасяме удари както в Иран, така и в Ливан. Ние унищожаваме ракетната и ядрената програма и продължаваме да нанасяме тежки удари по Хизбула“, заяви Нетаняху.

Цената на петрола расте заради конфликта в Близкия изток

Петролният пазар традиционно реагира чувствително на геополитически рискове в Близкия изток, който е един от ключовите региони за добив и износ на суров петрол в световен мащаб. Всяка ескалация на напрежението или заплаха за доставките обикновено води до повишаване на цените, докато сигнали за деескалация оказват обратен ефект.

петрол цена близък изток конфликт ескалация
