Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

П редупреждение от първа степен - жълт код за обилни валежи е обявено за две области в страната за вторник, 24 март. Предупреждението е в сила за областите Кърджали и Хаското.

От НИМХ съветват при жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

През следващото денонощие времето над страната ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще са валежите през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня в района на Източните Родопи. Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток.

Минималните температури във вторник ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°. Максималните температури ще бъдат от 8° в Кърджали и Хасково, където ще вали почти непрекъснато до около 16° в северозападните райони, в София – около 9°. Атмосферното налягане ще се задържи без промяна, малко по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около -3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 23 мин. и залязва в 18 ч. и 43 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 20 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 35 мин. и изгрява в 9 ч. и 12 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°.