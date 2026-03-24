Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Заради скъпия дизел: Искат поне 10% поскъпване на билетите в Бургаско

Тежка катастрофа на АМ „Тракия": Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

П редупреждение от първа степен - жълт код за обилни валежи е обявено за две области в страната за вторник, 24 март. Предупреждението е в сила за областите Кърджали и Хаското.

От НИМХ съветват при жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

През следващото денонощие времето над страната ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще са валежите през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня в района на Източните Родопи. Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток.

Минималните температури във вторник ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°. Максималните температури ще бъдат от 8° в Кърджали и Хасково, където ще вали почти непрекъснато до около 16° в северозападните райони, в София – около 9°. Атмосферното налягане ще се задържи без промяна, малко по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около -3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 23 мин. и залязва в 18 ч. и 43 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 20 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 35 мин. и изгрява в 9 ч. и 12 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°.

Източник: НИМХ    
