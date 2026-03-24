Любопитно

Тихите убийци“ на цветовете: Спрете да съсипвате дрехите си с тези навици при пране

24 март 2026, 06:45
Източник: iStock

Н ай-често срещаните грешки при пране могат значително да съкратят „живота“ на цветовете. Твърде горещата вода, агресивните препарати или неправилното сушене увреждат влакната и отмиват багрилата, поради което дори новите дрехи бързо избледняват.

Пренебрегване на инструкциите

Всяка дреха трябва да се пере съгласно указанията на етикета. Ако не ги спазвате, рискувате да я съсипете. Това важи с особена сила за тъмносините и червените тъкани.

Основните причини за загуба на цвят:

  • Твърде висока температура на пране – боите се отмиват по-бързо, особено от памук и вискоза.
  • Неподходящ перилен препарат – праховете с белина или ензими могат да увредят пигментите.
  • Смесване с бели или светли дрехи – получава се взаимно оцветяване.
  • Прекомерно изсушаване на слънце – ултравиолетовата светлина унищожава багрилата.
  • Пренебрегване на химическото чистене – особено важно за вълна, коприна и лен.
Какво разкрива цветът на дрехите за човека, който ги носи
11 снимки
дрехи
дрехи
дрехи
дрехи

Твърде много прах

Прекомерното количество перилен препарат води до загуба на цвят поради няколко причини:

Остатъците от препарата не се отмиват напълно при изплакване – те се утаяват във влакната и причиняват постепенно избледняване.

Алкалната среда, създадена от голямата доза прах, разрушава багрилата, особено при цветните и деликатни тъкани.

Обилното количество пяна увеличава механичното триене и износването на боята.

Съвет: Използвайте продукти за цветни тъкани с обозначение Color – те имат намалено съдържание на избелващи вещества и фосфати.

Дрехите, които мигом правят всяка една жена по-сексапилна
10 снимки
дрехи
дрехи
дрехи
дрехи

Рискови добавки за пране

Някои добавки могат да причинят сериозно обезцветяване в зависимост от състава им и вида на тъканта:

Хлорни препарати: Те агресивно унищожават боята – дрехите избледняват или се появяват светли петна.

Кислородни избелители: По-меки са, но при редовна употреба също изсветляват цветовете.

Омекотители (балсами): Те не обезцветяват директно, а създават филм върху влакната, който с времето променя нюанса или блясъка, особено при тъмните дрехи.

Твърда вода

Твърдата вода съдържа много калциеви (Ca²⁺) и магнезиеви (Mg²⁺) йони. Те се отлагат по влакната и създават матово, сивкаво или жълтеникаво покритие. Детергентите се изразходват отчасти за „свързване“ на тези йони, което влошава изпирането. Някои багрила реагират със солите на твърдостта, което води до загуба на наситеност.

Прекомерно пране

Механичното триене в барабана кара влакната да се търкат едно в друго, което постепенно отмива частиците боя.

За да намалите щетите:

  • Перете на по-ниска температура (30°C вместо 40–60°C).
  • Винаги обръщайте дрехите наопаки.
  • Избягвайте твърде честото пране, освен ако дрехата не е силно замърсена.
  • Сушете на сянка.

Неправилен режим на сушилнята

Твърде високата температура или прекалено дългото сушене увреждат влакната и багрилото:

Памукът и ленът избледняват поради прегряване.

Синтетичните тъкани могат да загубят блясъка си или да се деформират.

Тъмните дрехи са най-чувствителни – при тях избледняването е най-видимо.

Източник: rbc.ua    
Загуба на цвят Грешки при пране Температура на пране Перилен препарат Сушене на дрехи Инструкции за пране Твърда вода Добавки за пране Механично триене Съвети за пране
Последвайте ни
Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

24 март: Денят, в който Варна се завърна у дома

24 март: Денят, в който Варна се завърна у дома

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Войната в Близкия изток е блокирала хиляди луксозни коли на малък остров

Войната в Близкия изток е блокирала хиляди луксозни коли на малък остров

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

България Преди 19 минути

Той прекара близо пет месеца в ареста

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 51 минути

Те планирали да изстрелят ракета срещу израелски войници и подготвяли позиция за атаки срещу Израел

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Свят Преди 9 часа

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Свят Преди 9 часа

Космическият обект бил с диаметър около 1 метър и тегло около 1 тон

,

Германия призова Унгария да даде обяснения по обвиненията за шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 9 часа

Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС

Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

Свят Преди 10 часа

Изявлението на Нетаняху дойде малко след като Тръмп обяви „много добри" разговори с неназован ирански служител

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Любопитно Преди 10 часа

Това ще бъдат първите концерти на звездата в Испания от осем години

Битка за живот: Спасяват заседнал кит край германското крайбрежие

Битка за живот: Спасяват заседнал кит край германското крайбрежие

Свят Преди 11 часа

Първоначалните данни сочат, че става дума за гърбат кит

,

Експлозии и сирени в Бахрейн: Войната в Залива ескалира

Свят Преди 11 часа

Властите призоваха жителите да се насочат към най-близкото безопасно място

,

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

Свят Преди 11 часа

Летателният апарат е ударил превозното средство със скорост около 39 км/ч

,

Катастрофа между три камиона затвори временно Прохода на Републиката

България Преди 11 часа

Произшествието е станало в района на село Вонеща вода

„Уолстрийт джърнъл“: Орбан е изправен пред сериозно изпитание преди изборите в Унгария

„Уолстрийт джърнъл“: Орбан е изправен пред сериозно изпитание преди изборите в Унгария

Свят Преди 11 часа

,

Заради скъпия дизел: Искат поне 10% поскъпване на билетите в Бургаско

България Преди 12 часа

От бранша предупреждават, че вече работят на загуба

Вучич осъди атаките срещу ОАЕ при посещение в Абу Даби

Вучич осъди атаките срещу ОАЕ при посещение в Абу Даби

Свят Преди 12 часа

.

МВнР обяви мерки за борба с дезинформацията около изборите

България Преди 12 часа

Военен самолет се разби при излитане в Колумбия, десетки жертви

Военен самолет се разби при излитане в Колумбия, десетки жертви

Свят Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 март, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 март, вторник

Edna.bg

Мбапе: Казаха се много неверни неща за контузията ми

Gong.bg

Вуцов: Благодаря на цялата синя общност, която е зад любимия отбор

Gong.bg

Историята на Чък Норис - легендарен филмов герой, непобедим шампион и културен феномен

Nova.bg

Откраднаха кутия с дарения за болно дете в Стара Загора

Nova.bg