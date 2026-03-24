Тихите убийци“ на цветовете: Спрете да съсипвате дрехите си с тези навици при пране

Н ай-често срещаните грешки при пране могат значително да съкратят „живота“ на цветовете. Твърде горещата вода, агресивните препарати или неправилното сушене увреждат влакната и отмиват багрилата, поради което дори новите дрехи бързо избледняват.

Пренебрегване на инструкциите

Всяка дреха трябва да се пере съгласно указанията на етикета. Ако не ги спазвате, рискувате да я съсипете. Това важи с особена сила за тъмносините и червените тъкани.

Основните причини за загуба на цвят:

Твърде висока температура на пране – боите се отмиват по-бързо, особено от памук и вискоза.

Неподходящ перилен препарат – праховете с белина или ензими могат да увредят пигментите.

Смесване с бели или светли дрехи – получава се взаимно оцветяване.

Прекомерно изсушаване на слънце – ултравиолетовата светлина унищожава багрилата.

Пренебрегване на химическото чистене – особено важно за вълна, коприна и лен.

Твърде много прах

Прекомерното количество перилен препарат води до загуба на цвят поради няколко причини:

Остатъците от препарата не се отмиват напълно при изплакване – те се утаяват във влакната и причиняват постепенно избледняване.

Алкалната среда, създадена от голямата доза прах, разрушава багрилата, особено при цветните и деликатни тъкани.

Обилното количество пяна увеличава механичното триене и износването на боята.

Съвет: Използвайте продукти за цветни тъкани с обозначение Color – те имат намалено съдържание на избелващи вещества и фосфати.

Рискови добавки за пране

Някои добавки могат да причинят сериозно обезцветяване в зависимост от състава им и вида на тъканта:

Хлорни препарати: Те агресивно унищожават боята – дрехите избледняват или се появяват светли петна.

Кислородни избелители: По-меки са, но при редовна употреба също изсветляват цветовете.

Омекотители (балсами): Те не обезцветяват директно, а създават филм върху влакната, който с времето променя нюанса или блясъка, особено при тъмните дрехи.

Твърда вода

Твърдата вода съдържа много калциеви (Ca²⁺) и магнезиеви (Mg²⁺) йони. Те се отлагат по влакната и създават матово, сивкаво или жълтеникаво покритие. Детергентите се изразходват отчасти за „свързване“ на тези йони, което влошава изпирането. Някои багрила реагират със солите на твърдостта, което води до загуба на наситеност.

Прекомерно пране

Механичното триене в барабана кара влакната да се търкат едно в друго, което постепенно отмива частиците боя.

За да намалите щетите:

Перете на по-ниска температура (30°C вместо 40–60°C).

Винаги обръщайте дрехите наопаки.

Избягвайте твърде честото пране, освен ако дрехата не е силно замърсена.

Сушете на сянка.

Неправилен режим на сушилнята

Твърде високата температура или прекалено дългото сушене увреждат влакната и багрилото:

Памукът и ленът избледняват поради прегряване.

Синтетичните тъкани могат да загубят блясъка си или да се деформират.

Тъмните дрехи са най-чувствителни – при тях избледняването е най-видимо.