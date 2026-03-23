Германия призова Унгария да даде обяснения по обвиненията за шпионаж в полза на Русия

Г ермания призова унгарското правителство да даде обяснения по обвиненията, че е "предавало поверителна информация от срещи на ЕС на Русия", съобщи ДПА.

Обвиненията, които се появиха в публикация на в. "Вашингтон пост" през уикенда, са "много, много сериозни", каза днес говорител на германското външно министерство.

Той заяви, че дискусиите в рамките на Европейския съюз и между външните министри на ЕС са поверителни и се основават на принципите на блока, които включват пълно сътрудничество.

"Няма да толерираме никакво нарушение на тези принципи", заяви говорителят. "Сега е ред на унгарското правителство да отговори".

Американският в. "Вашингтон пост" - позовавайки се на бивш унгарски разузнавач и служители по сигурността от други европейски страни - съобщи в събота, че унгарското правителство от години предава на Москва информация за чувствителни дискусии в ЕС.

Унгарският външен министър Петер Сиярто, според съобщенията, "редовно се е обаждал на руския си колега Сергей Лавров по време на почивките на срещите на ЕС, за да го информира за съдържанието на тези дискусии".

Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС. В отговор на публикация в "Екс" на полския премиер Доналд Туск вчера, Сиярто нарече тези обвинения "лъжи и фалшиви новини".

"Обвиненията, които в момента са на дневен ред, със сигурност не могат да бъдат заметени под килима с една публикация в "Екс", контрира говорителят на германското външно министерство.