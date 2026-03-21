Свят

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Организатори на протестните движения смятат, че към демонстрациите са се присъединили около 250 000 души

21 март 2026, 19:48
Източник: AP/БТА

Д есетки хиляди чешки граждани се присъединиха днес към най-големите демонстрации срещу правителството от 2019 г. насам, за да протестират срещу съкращенията в средствата за отбрана, одобрени от премиера Андрей Бабиш, както и поради опасенията, че неговото правителство ще се насочи срещу държавните медии, предаде "Ройтерс".

Демонстранти започнаха да пристигат часове преди началото на протестното шествие на равнината Летна, откъдето се разкрива гледка към историческия център на Прага. Много от тях развяваха чешки и европейски знамена. Организатори на протестните движения смятат, че към демонстрациите са се присъединили около 250 000 души.

"Тук съм, защото ме е грижа за бъдещето на страната ми", заяви 22-годишният Томаш Халупка. "Разочароващо е, че настоящото правителство се опитва да манипулира свободните и независими медии, свободата и демокрацията са от основно значение", допълни той.

Премиерът Бабиш и неговата популистка партия "Движение на недоволните граждани" (АНО) се върнаха на власт през декември миналата година, след като прекараха четири години в опозиция. Той застана начело на коалиция, в чиито състав попадат десни и крайнодесни партии.

Организаторите на протеста от неправителствената организация "Милиони мигове за демокрация" предупредиха, че страната може да поеме по пътя на Словакия или Унгария, които влязоха в конфликт с Европейската комисия по въпроси, свързани с върховенството на закона.

"Не искаме да бъдем Унгария", заяви учителката Хана Маланикова. "Не искаме да последваме примера и на Словакия, така че е време да се събудим", призова тя.

100-хиляден протест в Прага

Критици също изразиха безпокойство относно промени на политиката на правителството, а през изминалия месец се състоя подобен протест, на който се събраха 90 хиляди души в подкрепа на президента Петър Павел, който се противопостави на назначения на министри от правителството на Бабиш, както и на отделените средства за отбрана.

Освен това протестиращите критикуват плановете за промяна на финансирането на обществената телевизия, като предупредиха, че това може да подкопае нейната независимост. Друг повод за тревога са и намеренията за затягане на правилата за разкриване на информация от страна на неправителствените организации.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Протести в Чехия Андрей Бабиш Демокрация Прага
