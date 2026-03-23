България

Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток

Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години, отбеляза Емил Дечев

23 март 2026, 13:28
М играционната обстановка по държавната граница на България към момента е спокойна. Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години. Това посочва в писмен отговор на парламентарен въпрос служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с действия на Министерството на вътрешните работи при евентуален миграционен натиск, породен от конфликта в Близкия изток.

Дечев посочва, че в охраната на границата се инвестират значителни технически, финансови и човешки ресурси, като се поддържа постоянна готовност за реакция при установяване на нови тенденции или изместване на маршрутите на придвижване на нелегалните мигранти.

В отговора се отбелязва, че капацитетът за граничен контрол е засилен чрез увеличаване на състава на гранична полиция с допълнителни 1264 щатни бройки, утрояване на присъствието на служители от Постоянния корпус на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) по българо-турската граница и увеличаване на тяхното присъствие по българо-сръбската граница. В охраната на българо-турската граница е включен съвместен полицейски контингент, съставен от служители на Австрия, България, Унгария, Румъния и Гърция.

Също така разширена с нови участъци от над 110 км е интегрираната система за гранично наблюдение, като в експлоатация са пуснати две нови сензорни линии. За целите на граничното наблюдение (с подкрепата на Фронтекс) са доставени общо 510 нови превозни средства и 34 дрона. Осигурени са ръчни термовизионни камери, преносими системи за наблюдение и прибори за нощно виждане, като в състава на патрулите се включват и служебни кучета.

Продължава провеждането на специализираната полицейска операция по границата с Турция и част от границата с Гърция за предотвратяване и пресичане на опитите от отделни лица и групи мигранти за незаконно преминаване, допълва вътрешният министър.

За подпомагане действията на гранично-полицейските наряди активно се използват безпилотните летателни системи. Провеждат се регулярни полети по българо-турската и част от черноморската граница с дистанционно пилотирани авиационни системи, което подобрява ситуационната осведоменост по външната граница на Европейския съюз.

A по отношение на предстоящия вот

Дечев каза пред журналисти днес, че ежедневно се получават нови сигнали за нарушаването на избирателните права. Служебният министър посочи следните данни:

• В понеделник има 52 образувани досъдебни производства. За същия период от време, който е оставал до изборите през октомври 2024 година, са били 7.

• Към днешна дата има 30 задържани, а за същия период от време преди вота през октомври 2026 г., са били само 6 лица.

• Съставени са 272 предупредителни протокола, а за посочения период от 2024 г. са били 38.

Дечев каза, че разликата в данните се дължи на работата на настоящото ръководство на МВР. Служебният министър подчерта, че досъдебните производства са бързи.

„Почти навсякъде има опити за купуване на гласове, няма район, в който да няма такива процеси”, каза още Дечев. По думите му купувачите на гласове са познати на полицията хора.

Петьо Петров - Еврото

На въпроса дали Петьо Петров – Еврото е задържан в Белград Дечев отговори: „На този етап не можем нито категорично да потвърдим, нито категорично да отречем. Направили сме запитване до колегите в Белград”.

Източник: БТА, Константин Костов, Марин Колев    
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

