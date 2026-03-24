Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

П олицията в Стара Загора разследва кражба на дарителска кутия, предназначена за лечението на 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен. Сигналът е подаден от 46-годишен мъж, който установил липсата на кутията в района на касите на старозагорския зоопарк, където тя била поставена за събиране на средства. По случая е образувано досъдебно производство, като точната сума на откраднатите пари остава неясна.

Кражбата е извършена в петък и е заснета от охранителните камери на зоопарка. На записите се вижда мъж на около 40 години, който се възползва от отсъствието на служители, взема кутията и побягва в посока близката гора. Благодарение на бързата реакция на полицията, извършителят е установен и задържан.

Майката на Георги изрази силното си възмущение от случилото се, подчертавайки, че откраднатата кутия не е просто съд за пари, а символ на надежда за живота на детето ѝ.

„Просто съм възмутена от този случай. Това не е просто дарителска кутия - за нас това е надежда, живот. В нея се крие усмивката на Георги и шансът му за бъдеще“, заяви тя пред NOVA.

Жената допълни, че въпреки случилото се е благодарна на органите на реда и на служителите на зоопарка за подкрепата и бързата реакция.

Тя обясни, че лечението на детето се провежда в чужбина чрез вливания със стволови клетки, тъй като в България няма възможност за терапия. До момента са направени четири процедури, като общата стойност достига приблизително 40 000 евро.

„Това е сума, непосилна за едно обикновено семейство, но благодарение на дарители успяваме да продължим. Призовавам хората - не крадете от такива кутии. Зад тях стои животът на едно дете“, апелира майката.

Директорът на зоопарка д-р Найден Илинов също коментира случая, като подчерта бързата реакция на институциите.

„На 20 март получих сигнал от охраната, че кутията е открадната. Незабавно свалихме записите от камерите и ги предоставихме на полицията. Благодарение на бързите действия извършителят е установен - става дума за рецидивист“, заяви той.

По думите му записите са предадени на прокуратурата и по тях се работи активно.

Илинов изрази надежда, че виновният ще понесе отговорност, и отправи послание за подкрепа към семейството.