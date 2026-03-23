Експлозии и сирени в Бахрейн: Войната в Залива ескалира

Н яколко силни експлозии и сирени за въздушна тревога прозвучаха днес в Бахрейн, съобщи журналист на АФП. Това са първите подобни сигнали в региона на Персийския залив, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви, че се водят разговори за прекратяване на войната с Иран.

Several strong explosions and air alert sirens rang out in Bahrain, the first to be heard in the Gulf since US President Donald Trump said talks to end the war with Iran were underway. pic.twitter.com/vLXgI5OaDc — Usama (@MrUsamaKhokhar) March 23, 2026

„Призоваваме гражданите и жителите да запазят спокойствие и да се насочат към най-близкото безопасно място“, съобщи министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалните мрежи.