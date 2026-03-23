Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

М инистър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че е провел разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, разкривайки, че американският лидер вижда възможност военните успехи срещу Иран да бъдат превърнати в дипломатическо споразумение, защитаващо израелските интереси. Изявлението му дойде на фона на изненадващ дипломатически обрат от страна на Тръмп.

В изявление на видео Нетаняху съобщи, че Тръмп смята за реалистично използването на „огромните постижения" на израелската армия и американските военни като лост за постигане на споразумение, изпълняващо целите на войната. Израелският премиер подчерта, че жизненоважните интереси на страната ще бъдат защитени „при всякакви обстоятелства", и потвърди, че ударите продължават - „и в Иран, и в Ливан". По думите му те „смазват ракетната програма и ядрената програма" на Иран и „нанасят тежки щети на Хизбула". „Само преди няколко дни ликвидирахме още двама ядрени учени и това не е краят", добави той.

Изявлението на Нетаняху дойде малко след като Тръмп обяви „много добри" разговори с неназован ирански служител - внезапен дипломатически обрат, настъпил часове преди вече отложения му ултиматум към Техеран да отвори протока Ормуз или да види как американската армия „заличава" електроцентралите му. Новинарският сайт „Аксиос", позовавайки се на израелски служител, пожелал анонимност, назова събеседника на Тръмп като Мохамад Багер Галибаф - председател на иранския парламент и една от най-изтъкнатите нерелигиозни фигури в Техеран. Самият Галибаф обаче отрече в публикация в Х, заявявайки, че „никакви преговори" не се водят.