България

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

Бившият председател на НС коментира, че зад разстрела на бизнеса в Пловдив вероятно стои борба в строителния или транспортния сектор, и анализира политическите условия на Делян Пеевски

3 октомври 2026, 18:53

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Б ившият председател на Народното събрание доцент Наталия Киселова коментира актуалните теми от изминалата седмица, сред които полемиката около Делян Пеевски, убийството на Илиян Филипов в Пловдив, предстоящият избор на Висш съдебен съвет и казусите с помилванията, съобщи NOVA.

По думите ѝ управляващите и народните представители от „Прогресивна България“ ще продължат да поставят въпроси, свързани с лидера на ДПС и други лица, за които има данни за предишни дейности. "Те ще продължат да атакуват не само лидера на ДПС, защото това е част от тяхното разбиране за разобличаване на корупцията“, заяви Киселова.

Тя коментира и поставените от Делян Пеевски условия, при които би могло да се стигне до промени в управлението. „Той хвърли ръкавица. Той изброи няколко предпоставки, за да напусне председателското място. Не мисля, че това ще се случи. Не мисля, че министърът на вътрешните работи ще бъде освободен заради това“, изтъкна доцент Киселова.  Според нея обаче е важно твърденията, отправени от министър-председателя и министъра на вътрешните работи, да бъдат доказани, за да могат институциите да предприемат следващи действия.

По повод убийството на Илиян Филипов в Пловдив Киселова посочи, че като председател на Народното събрание е получавала информация от службите. Тя припомни, че името на Филипов е било споменато в рамките на закрито заседание на парламента при обсъждане на въпроси, свързани с „Ботев" (Пловдив). „В този контекст е единственият случай, който си спомням“, каза тя.

Киселова допусна, че зад убийството може да има мотив, който надхвърля личен конфликт. „Може да има и личен мотив, но причините за това убийство според мен са много по-дълбоки“, заяви тя.

По думите ѝ възможните обяснения могат да са свързани с „разчистване на стари сметки или разчистване на терен за нов играч в строителния или в транспортния бизнес“.

  „Това вече не мога да кажа конкретно, но според мен причината е по-скоро икономическа“, добави Киселова.

Киселова коментира и предстоящия избор на Висш съдебен съвет. Тя определи като неподходящ начина, по който магистрати влизат в публичния дебат чрез писма и призова професионалните позиции да бъдат защитавани основно чрез актовете на магистратите. Според Киселова в предстоящия избор на ВСС е важно да има представители и извън професионалната магистратска общност. Тя отбеляза, че сред номинираните за парламентарната квота има повече юристи, които не са магистрати от кариерата. „Това ще даде възможност за по-свеж и по-различен поглед от строго професионалния“, посочи тя.

Киселова смята, че съдебната система има нужда и от сериозна реформа на Инспектората и постави въпроса за съответствието между доходите и имуществото на магистратите.

По темата за помилванията Киселова обясни, че процедурата се отнася до хора, които изтърпяват в момента присъда, като при вземането на решение се разглеждат различни обстоятелства, настъпили след влизането на присъдата в сила. Тя подчерта значението на медицинските становища при случаи, в които има здравословен проблем. „Разбира се, лекарското становище е важно и тогава, когато има съмнения или данни за тежко здравословно състояние на осъдения“, каза Киселова.

Според нея по-същественият въпрос в някои от нашумелите случаи е какво се случва след помилването и дали твърденията за последваща незаконна дейност са подкрепени от действия на прокуратурата и други компетентни институции. Киселова коментира и въпроса дали върху лекарските комисии може да бъде оказван натиск. Според нея съществуват два възможни подхода - максимална публичност или запазване на самоличността на членовете на комисиите.

 

Източник: NOVA    
Наталия Киселова Делян Пеевски Убийство в Пловдив Висш съдебен съвет Помилвания Съдебна реформа Корупция Илиян Филипов Политика Магистрати
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