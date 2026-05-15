Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

15 май 2026, 17:00
Източник: AP/БТА

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е получил послание от Съединените щати, показващи готовност от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп да продължи разговорите, насочени към прекратяване на войната в Близкия изток.

„Преди няколко дни се твърдеше, че Съединените щати са отхвърлили иранското предложение или отговора на Иран на американското предложение, след като г-н Тръмп публикува в социалните мрежи, че то е неприемливо“, заяви Арагчи в Делхи.

„След това обаче отново получихме послание от американската страна, че са готови да продължат разговорите и взаимодействието“, добави иранският външен министър.

Той заяви, че Техеран е отворен към всякаква подкрепа, включително от Китай, за подпомагане на усилията за разрешаване на конфликта със САЩ.

„Оценяваме всяка държава, която има възможност да помогне, особено Китай“, каза Арагчи пред журналисти в индийската столица, където участва в среща на страните от БРИКС.

„Поддържаме много добри отношения с Китай, ние сме стратегически партньори и знаем, че китайската страна има добри намерения. Всичко, което те могат да направят в подкрепа на дипломацията, ще бъде приветствано от Ислямската република“, подчерта иранският дипломат.

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective", която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място

Холивудската легенда Деми Мур се превърна в голямата звезда на 79-ия фестивал в Кан. Като член на журито, 63-годишната актриса демонстрира неподправен стил и харизма, превръщайки дефилето си по червения килим в истинско артистично представление

Мирчев е направил забележка на агресивния водач, че е паркирал неправилно

Форматът на NOVA регистрира рекордна преднина пред втората телевизия в класацията

След години чакане кастингите за новия шпионин официално стартираха. Студиото наложи пълно информационно затъмнение, но слуховете за актьори като Джейкъб Елорди и Аарон Тейлър-Джонсън вече взривиха феновете. Проектът се очертава епохален

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

Документът определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

20-годишната студентка по педагогика Емона Василева спечели титлата „Топмодел на Белгия", залагайки на естествената си красота.След триумф над 100 участнички, варненката се готви за световния финал в Монако, докато съчетава модата със стажа в училище

