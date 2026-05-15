Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е получил послание от Съединените щати, показващи готовност от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп да продължи разговорите, насочени към прекратяване на войната в Близкия изток.

„Преди няколко дни се твърдеше, че Съединените щати са отхвърлили иранското предложение или отговора на Иран на американското предложение, след като г-н Тръмп публикува в социалните мрежи, че то е неприемливо“, заяви Арагчи в Делхи.

„След това обаче отново получихме послание от американската страна, че са готови да продължат разговорите и взаимодействието“, добави иранският външен министър.

Той заяви, че Техеран е отворен към всякаква подкрепа, включително от Китай, за подпомагане на усилията за разрешаване на конфликта със САЩ.

„Оценяваме всяка държава, която има възможност да помогне, особено Китай“, каза Арагчи пред журналисти в индийската столица, където участва в среща на страните от БРИКС.

„Поддържаме много добри отношения с Китай, ние сме стратегически партньори и знаем, че китайската страна има добри намерения. Всичко, което те могат да направят в подкрепа на дипломацията, ще бъде приветствано от Ислямската република“, подчерта иранският дипломат.