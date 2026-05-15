Свят

15 май 2026, 20:12
Руската икономика отчете спад за първи път от три години
Р уската икономика се сви с 0,2% през първото тримесечие на 2026 г. Това е първият тримесечен спад от три години насам на фона на нарастващия натиск от войната в Украйна и санкциите, показват официални данни, публикувани днес.

За сравнение, през периода януари-март миналата година икономиката е нараснала с 1,4%, съобщи руската статистическа служба „Росстат“.

Кремъл харчи значителни средства за войната си срещу Украйна. Първоначално тези разходи стимулираха икономическия растеж, но доведоха до по-висока инфлация и недостиг на работна ръка в секторите извън военната индустрия. Сега бумерангът се връща с проблеми в гражданския сектор на индустрията и крайното потребителско търсене.

Какво се случва с икономиката на Русия

По-рано тази седмица Русия понижи прогнозата си за растеж през 2026 г. от 1,3% на само 0,4%.

Президентът Владимир Путин твърди, че през март икономиката се е върнала към растеж след два месеца на спад.

„От съществено значение е очертаващата се положителна тенденция да бъде затвърдена и разширена към все повече отрасли и сектори“, каза той пред икономически представители.

Руската централна банка заяви, че спадът през първото тримесечие може да е еднократен, тъй като обилните снеговалежи през януари и февруари са нарушили строителството и са ограничили потребителската активност, обвинявайки зимата за последствията на войната с Украйна.

По-високите цени на петрола заради войната на САЩ с Иран може да донесат краткосрочно облекчение за руската икономика, но структурните проблеми остават.

Властите признаха: Има ли дупка в руската хазна

В същото вмете украинските атаки срещу петролна инфраструктура на Русия стават все по-масирани.

Централната банка в Москва поддържа високи лихви, за да овладее инфлацията, предизвикана от военното потребление, но това ограничава кредитирането за бизнеса и потребителите, и съответно инвестициите и потребителското търсене.

Големи компании съкращават служители и искат държавна помощ, а по-малки фирми са принудени да затварят.

Войната натоварва и държавните финанси на Русия. Москва отчита бюджетен дефицит всяка година, откакто нахлу в Украйна през 2022 г.

Само през първите три месеца на 2026 г. бюджетният дефицит на Русия вече надхвърли прогнозата за цялата година, достигайки равностойността на 60 млрд. долара, или 1,9% от брутния вътрешен продукт на Руската федерация.

Източник: БГНЕС    
Руска икономика Война в Украйна Бюджетен дефицит
