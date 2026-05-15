Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

О бщото астрономическо богатство на семейство Бекъм бе разкрито в престижната класация на най-богатите хора (Rich List) на Sunday Times за 2026 г. Резултатите са категорични: Дейвид и Виктория вече са по-богати от крал Чарлз III, а бившият капитан на Англия официално е първият спортист милиардер в историята на Великобритания.

Според данните, звездната двойка е удвоила състоянието си само в рамките на последната година. Семейство Бекъм вече разполага с общо 1,185 милиарда паунда, което е експоненциален скок спрямо прогнозните 500 милиона паунда в миналогодишната класация.

Britain's richest sportsperson REVEALED: David Beckham earns billionaire status but is beaten to top spot, Anthony Joshua gains upper hand over Tyson Fury while England star makes the top ten https://t.co/FjtKphXVnv — Daily Mail (@DailyMail) May 15, 2026

Как се коват милиарди?

Значителното увеличение на капиталите се дължи основно на мащабните инвестиции на Дейвид в САЩ. Ключов фактор е привличането на Лионел Меси в неговия клуб „Интер Маями“ с договор до 2028 г. Този ход повиши драстично пазарната стойност на неговия дял в отбора. Успоредно с това Бекъм реализира сериозни печалби от инвестиции в недвижими имоти.

От своя страна, Виктория Бекъм също има съществен принос към общата хазна. Приходите от нейния моден бранд надхвърлиха 100 милиона паунда, затвърждавайки позициите ѝ на пазара.

По-богати от краля

Зашеметяващото финансово състояние постави съпрузите далеч пред крал Чарлз III. Макар богатството на монарха също да отчита ръст от 40 милиона паунда спрямо миналата година, неговото нетно състояние в момента се оценява на 680 милиона паунда – сума, която бледнее пред активите на семейство Бекъм.

David Beckham is Britain’s first billionaire sportsman, according to rich list https://t.co/zOyrDKJtc3 pic.twitter.com/wdOMIaB2T4 — The Independent (@Independent) May 15, 2026

Източници на приходи

Освен преките им бизнес начинания, Бекъм продължават да монетизират успешно своя публичен образ. Дейвид остава лице на редица глобални рекламни кампании и спонсорства за марки като Adidas, Coty, BOSS, Haig, Armani, H&M, Samsung и Breitling.

Въпреки че името на Виктория е синоним на висша мода, истинската „златна мина“ в нейното портфолио се оказа козметичната ѝ линия. Според данни на Ройтерс, брандът Victoria Beckham Beauty е оценен толкова високо, че бившата певица от Spice Girls би могла да спечели смайващите 700 милиона долара, ако реши да го продаде.

Sir David Beckham and the Gallagher brothers among the biggest winners in 2026 Sunday Times Rich Listhttps://t.co/W2CYBSbwBg — Sky News (@SkyNews) May 15, 2026

Как се изчислява богатството?

Списъкът на богатите на Sunday Times за 2026 г. се основава на оценки на минималното състояние на 350-те най-имотни хора или семейства във Великобритания. Изчисленията са направени в периода ноември 2025 г. – април 2026 г.

Робърт Уотс, съставител на класацията, пояснява: „Измерваме разпознаваемото богатство – земя, имоти, състезателни коне, произведения на изкуството или значителни дялове в публични компании. Изключваме банкови сметки, до които нямаме достъп. Действителният размер на нечие състояние може да бъде значително по-голям от нашите консервативни данни.“