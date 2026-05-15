Любопитно

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

15 май 2026, 15:27
О бщото астрономическо богатство на семейство Бекъм бе разкрито в престижната класация на най-богатите хора (Rich List) на Sunday Times за 2026 г. Резултатите са категорични: Дейвид и Виктория вече са по-богати от крал Чарлз III, а бившият капитан на Англия официално е първият спортист милиардер в историята на Великобритания.

Според данните, звездната двойка е удвоила състоянието си само в рамките на последната година. Семейство Бекъм вече разполага с общо 1,185 милиарда паунда, което е експоненциален скок спрямо прогнозните 500 милиона паунда в миналогодишната класация.

  • Как се коват милиарди?

Значителното увеличение на капиталите се дължи основно на мащабните инвестиции на Дейвид в САЩ. Ключов фактор е привличането на Лионел Меси в неговия клуб „Интер Маями“ с договор до 2028 г. Този ход повиши драстично пазарната стойност на неговия дял в отбора. Успоредно с това Бекъм реализира сериозни печалби от инвестиции в недвижими имоти.

От своя страна, Виктория Бекъм също има съществен принос към общата хазна. Приходите от нейния моден бранд надхвърлиха 100 милиона паунда, затвърждавайки позициите ѝ на пазара.

  • По-богати от краля

Зашеметяващото финансово състояние постави съпрузите далеч пред крал Чарлз III. Макар богатството на монарха също да отчита ръст от 40 милиона паунда спрямо миналата година, неговото нетно състояние в момента се оценява на 680 милиона паунда – сума, която бледнее пред активите на семейство Бекъм.

  • Източници на приходи

Освен преките им бизнес начинания, Бекъм продължават да монетизират успешно своя публичен образ. Дейвид остава лице на редица глобални рекламни кампании и спонсорства за марки като Adidas, Coty, BOSS, Haig, Armani, H&M, Samsung и Breitling.

Въпреки че името на Виктория е синоним на висша мода, истинската „златна мина“ в нейното портфолио се оказа козметичната ѝ линия. Според данни на Ройтерс, брандът Victoria Beckham Beauty е оценен толкова високо, че бившата певица от Spice Girls би могла да спечели смайващите 700 милиона долара, ако реши да го продаде.

  • Как се изчислява богатството?

Списъкът на богатите на Sunday Times за 2026 г. се основава на оценки на минималното състояние на 350-те най-имотни хора или семейства във Великобритания. Изчисленията са направени в периода ноември 2025 г. – април 2026 г.

Робърт Уотс, съставител на класацията, пояснява: „Измерваме разпознаваемото богатство – земя, имоти, състезателни коне, произведения на изкуството или значителни дялове в публични компании. Изключваме банкови сметки, до които нямаме достъп. Действителният размер на нечие състояние може да бъде значително по-голям от нашите консервативни данни.“

Източник: www.hellomagazine.com    
Семейство Бекъм Богатство Милиардери Класация Sunday Times Дейвид Бекъм Виктория Бекъм
