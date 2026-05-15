Пробив в медицината: Учени откриха как да победим бактериите без антибиотици

15 май 2026, 15:24
А встралийски учени са идентифицирали нов потенциален метод за борба с устойчивите на антибиотици бактериални инфекции чрез засилване на естествения имунен отговор на организма, предаде Синхуа.

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“ (Science Immunology).

Учените са установили, че имунните клетки активират процес, известен като митохондриално делене, при който митохондриите се разделят на по-малки единици, за да унищожат нахлуващите бактерии. Някои бактерии обаче са развили механизми, които блокират този процес и позволяват инфекциите да продължат.

Изследователите са открили, че експериментално съединение, известно като HDAC6 инхибитор, може отново да активира митохондриалното делене в имунните клетки и така да подпомогне организма в борбата с бактериите.

„Това лечение действа чрез промяна на имунния отговор на организма, без директно да атакува бактериите, както правят антибиотиците“, посочва Джеймс Кърсън от Института за молекулярни бионауки към Университета на Куинсланд, който е съавтор на изследването.

Изследователите смятат, че подобни терапии, насочени към организма гостоприемник, могат да помогнат за справяне с големия проблем, свързан с антибиотичната резистентност, която Световната здравна организация определя като една от най-сериозните заплахи за общественото здраве.

Учените отбелязват също, че бактериите, устойчиви на множество антибиотици, известни като „супербактерии“, са изключително трудни за лечение и затова са необходими нови терапевтични подходи, допълва още Синхуа.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
