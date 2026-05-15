Свят

Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус

Според медици става дума за вариант на вируса, който не се предава от човек на човек, а при контакт с гризачи

15 май 2026, 21:59
Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус
Източник: iStock photos/Getty images

Н ационалният институт за обществено здраве на Румъния съобщи днес, че пациент е дал положителен тест за хантавирус в Окръжната болница в западния град Арад, уточнявайки, че се провежда епидемиологично и клинично разследване, а взетите проби са предадени на научно-изследователски институт в Букурещ за потвърждение, предаде "Аджерпрес".

В съобщението се уточнява, че болният е бил настанен в психиатрична болница през последните три години и не е пътувал.

Румъния отчете 15 случая на хантавирус за последните три години

"Съобщено беше за предполагаем случай на заразяване с хантавирус, който в момента е в процес на епидемиологично и клинично разследване. Става дума за лице, настанено в психиатрично заведение от юли 2023 г. без известен контакт с болни или предполагаемо заразени лица", посочва Националният институт за обществено здраве.

Той уточнява, че взетите проби са предадени на букурещкия институт "Кантакузино" за потвърждение или отхвърляне на диагнозата. "До получаването на лабораторните резултати случаят остава категоризиран като предполагаем", отбелязва здравната институция. 

По-рано източници от Окръжната спешна болница в Арад съобщиха, че става дума за пациент, приет в лечебното заведение в състояние на треска, и че той не е пътувал никъде през последните три години. 

Два случая на хантавирус в Украйна

Резултатът от направени PCR тест е излязъл днес и е положителен за хантавирус, като предстои да се определи щамът.

Според медици става дума за вариант на вируса, който не се предава от човек на човек, а при контакт с гризачи.

В Румъния в периода 2023-2026 г. са регистрирани 15 случая на заразяване с хантавирус. 

Източник: БТА, Ваня Накова    
хантавирус Румъния
Последвайте ни
Стрелба в София заради паркомясто

Стрелба в София заради паркомясто

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
Иранската война ускори китайската EV експанзия

Иранската война ускори китайската EV експанзия

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 27 минути

Зеленски: Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

България Преди 1 час

Причината е по-ниското средно възнаграждение в държавния сектор

Протест на мотористи блокира центъра на София

Протест на мотористи блокира центъра на София

България Преди 4 часа

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки

Снимката е архивна

Кислородно отравяне и паника: Първа версия за смъртта на петимата туристи на Малдивите

Свят Преди 5 часа

Фатална грешка или дефектно оборудване? Петима италианци загинаха при рисковано спускане край Малдивите. Експерти обясняват, че хипероксията и помътняването на водата при уплаха са превърнали популярния атол в смъртоносен капан за туристите

Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

България Преди 5 часа

Той е задържан за хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда

Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

Свят Преди 5 часа

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

България Преди 6 часа

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

България Преди 6 часа

Задържани са четирима души

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Любопитно Преди 6 часа

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective”, която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Свят Преди 6 часа

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Любопитно Преди 7 часа

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

България Преди 7 часа

На видео се вижда спорът между двамата

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Любопитно Преди 7 часа

Как ексцентричният изпълнител на „Party Rock Anthem“ замени музикалната сцена с корта

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Любопитно Преди 7 часа

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

,

Пробив в медицината: Учени откриха как да победим бактериите без антибиотици

Любопитно Преди 7 часа

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

КЗК обвини 7 фирми в картели

КЗК обвини 7 фирми в картели

България Преди 7 часа

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Родителите на Филип Буков забранили актьорството, Леонид Йовчев му помогнал след 3 провалени изпити

Edna.bg

Глория от The Floor: Дължа голямо извинение на Веселин Маринов

Edna.bg

НА ЖИВО: Астън Вила - Ливърпул 1:0, Роджърс откри

Gong.bg

Кралят се завърна! Брутален Йонас Вингегор покори „Блокхаус“ и разпиля фаворитите в Джирото

Gong.bg

Стрелба до метростанция в София заради спор за паркомясто

Nova.bg

В ритъма на "Бангаранга": Успехът на DARA на "Евровизия" предизвика фурор

Nova.bg