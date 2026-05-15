България

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

15 май 2026, 16:38
Източник: Министерство на туризма

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев Георги Георгиев Тодоров е назначен за заместник-министър на туризма. Той е юрист с дългогодишен административен и управленски опит. Професионалната му кариера е свързана с транспорта, транспортната инфраструктура, съобщенията, концесиите и електронното управление.

В различни периоди Георги Тодоров е бил заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в три правителства, както и служебен министър на транспорта. Заемал е ръководни длъжности в системата на транспортното министерство, бил е директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“ в Столична община и председател на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Има управленски опит и в публични дружества, сред които „Информационно обслужване“, „Български пощи“, „Пристанище Бургас“ и „България Еър“. Бил е и служебен министър на електронното управление, като в работата си е ангажиран с теми, свързани с дигитализацията, административните процеси и развитието на електронните услуги.

Като заместник-министър на туризма Тодоров ще допринесе със своята отлична експертиза за изпълнение на приоритетите за развитие на сектора и утвърждаване на България като конкурентна туристическа дестинация.

Георги Тодоров Заместник-министър на туризма
Депутатът Ивайло Мирчев: Нито някой ме е бил, нито съм бил някого

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Иранската война ускори китайската EV експанзия

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective”, която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Холивудската легенда Деми Мур се превърна в голямата звезда на 79-ия фестивал в Кан. Като член на журито, 63-годишната актриса демонстрира неподправен стил и харизма, превръщайки дефилето си по червения килим в истинско артистично представление

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

Мирчев е направил забележка на агресивния водач, че е паркирал неправилно

Hell‘s Kitchen завърши с исторически за предаването успех

Форматът на NOVA регистрира рекордна преднина пред втората телевизия в класацията

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове“ избира новия Джеймс Бонд

След години чакане кастингите за новия шпионин официално стартираха. Студиото наложи пълно информационно затъмнение, но слуховете за актьори като Джейкъб Елорди и Аарон Тейлър-Джонсън вече взривиха феновете. Проектът се очертава епохален

Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

Newsweek: Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

„Български пощи“ възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

Документът определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

Българка стана най-красивият модел на Белгия

20-годишната студентка по педагогика Емона Василева спечели титлата „Топмодел на Белгия“, залагайки на естествената си красота.След триумф над 100 участнички, варненката се готви за световния финал в Монако, докато съчетава модата със стажа в училище

ЦИК определи номерата в бюлетините за частичните избори на 14 юни

