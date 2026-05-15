Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев Георги Георгиев Тодоров е назначен за заместник-министър на туризма. Той е юрист с дългогодишен административен и управленски опит. Професионалната му кариера е свързана с транспорта, транспортната инфраструктура, съобщенията, концесиите и електронното управление.

В различни периоди Георги Тодоров е бил заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в три правителства, както и служебен министър на транспорта. Заемал е ръководни длъжности в системата на транспортното министерство, бил е директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“ в Столична община и председател на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Има управленски опит и в публични дружества, сред които „Информационно обслужване“, „Български пощи“, „Пристанище Бургас“ и „България Еър“. Бил е и служебен министър на електронното управление, като в работата си е ангажиран с теми, свързани с дигитализацията, административните процеси и развитието на електронните услуги.

Като заместник-министър на туризма Тодоров ще допринесе със своята отлична експертиза за изпълнение на приоритетите за развитие на сектора и утвърждаване на България като конкурентна туристическа дестинация.