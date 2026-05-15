Протест на мотористи блокира центъра на София

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки

15 май 2026, 18:27
М отористи излязоха на национален протест на пл. "Княз Александър I Батенберг" в София и блокираха движението по бул. Цар Освободител. Той се организира заради поскъпването на застраховката „Гражданска отговорност“ като според организаторите на протеста увеличението на застрахователните премии надхвърля 80 на сто.

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, защото голяма част от тях не използват моторите си през цялата година, а само през определени месеци. 

В националния протест се включват и мотористи и от други градове на страната, където също блокират движението за кратко включително редица ключови пътни артерии, като Е79 край Монтана в посока "Дунав мост 2", автомагистрала "Марица" до Свиленград при пътен възел "Ново село" в посока Гърция, както и "Дунав мост" при Русе. 

Представители на старозагорския мотоклуб „Мото-туристически клуб Волни ездачи“ протестират в южната част на Стара Загора. Мотористите се събраха в района на бензиностанция „Зара“ в кв. „Кольо Ганчев“, след което по централния булевард „Св. Патриарх Евтимий“ се насочиха към Летище Стара Загора.

Това е една от основните изходни артерии на областния град и пътна връзка към автомагистрала „Тракия“.

Припомняме, че по-рано днес омбудсманът на България Велислава Делчева каза, че абсолютно несправедливо е мотористите да бъдат карани да плащат целогодишна винетка при положение че използват сезонно своите превозни средства. По думите ѝ още по-несправедливо е застрахователите да не им дават възможност да плащат гражданска отговорност разсрочено.

"Собствениците на автомобили имат такова право и няма никакви причини това да не важи за мотористите или поне на мен досега никой не ми посочи такива", допълни омбудсманът. 

От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят активно по решаване на проблема с "Гражданска отговорност" за мотористи, като комисията е готова да предложи законодателни промени, които ще удовлетворят както сектора, така и потребителите на застрахователни услуги. 

Източник: БТА, Камелия Цветанова, Павлина Дудева    
