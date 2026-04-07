България

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

7 април 2026, 15:12
С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за стрелба по хулигански подбуди.

Събраните до момента доказателства сочат, че е края на миналата седмица, около 22,30 часа в близост до заведение в ж.к. „Надежда“ в София, обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Обвиниха мъжът, стрелял с пистолет край детска градина в София

Той е стрелял с пистолет в близост до непълнолетни момчета.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Днес наблюдаващ прокурор внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Последни новини

Иран заплаши да превърне войната в световна

Иран заплаши да превърне войната в световна

Свят Преди 56 минути

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

Свят Преди 1 час

Вашингтон потвърди прецизни удари срещу остров Харг, след като иранската агенция Mehr съобщи за мощни взривове. Атаката е директен отговор на заплахите на Тръмп, докато Техеран предупреждава за пълна петролна изолация на Запада при нова ескалация

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Любопитно Преди 1 час

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

България Преди 1 час

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

<p>Тъкър Карлсън разкритикува Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден</p>

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Свят Преди 1 час

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Любопитно Преди 1 час

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

<p>Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия</p>

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Свят Преди 2 часа

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

България Преди 2 часа

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Любопитно Преди 2 часа

Поп иконата сподели емоционално съобщение до феновете си, след като лекари ѝ забраниха да излезе на сцената в Монреал. Певицата се бори с тежка респираторна инфекция, която е влошила състоянието ѝ часове преди шоуто

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Свят Преди 2 часа

Секретен доклад на САЩ и Израел, виден от The Times, разкрива, че наследникът на Хаменей е в безсъзнание в град Кум. Докато Техеран използва AI видеа за пропаганда, разузнаването твърди, че новият лидер е в тежко състояние и не взема решения

<p>Алтернатива: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия</p>

Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Свят Преди 2 часа

Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение

Истанбул

Стрелба край израелското консулство в Истанбул

Свят Преди 2 часа

.

Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

Любопитно Преди 2 часа

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

България Преди 2 часа

На място на инцидента загина жена

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

България Преди 2 часа

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Ръсел Кроу: Гладиаторът, който никога не слезе от арената

Edna.bg

Когато числата проговорят: новият подкаст на Милена Иванова ЕА е тук

Edna.bg

Баскетболният талант Александър Гавалюгов ще има нов отбор в САЩ

Gong.bg

Новият изпълнителен директор на Локо Пд: Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

Gong.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg