Мъж стреля с пистолет край деца в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за стрелба по хулигански подбуди.

Събраните до момента доказателства сочат, че е края на миналата седмица, около 22,30 часа в близост до заведение в ж.к. „Надежда“ в София, обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Обвиниха мъжът, стрелял с пистолет край детска градина в София

Той е стрелял с пистолет в близост до непълнолетни момчета.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Днес наблюдаващ прокурор внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.