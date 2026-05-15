"Амнести Интернешънъл" критикува остро решението

15 май 2026, 22:43
Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията
Източник: AP/БТА

Ч етиридесет и шест държави от Европа и останалия свят се споразумяха днес в молдовската столица Кишинев за ново тълкуване на Европейската конвенция за правата на човека в случаи, свързани с имиграцията, включително по отношение на приложението ѝ към спорното използване на центрове за депортиране, създадени в трети държави, предаде "Асошиейтед прес".

Политическата декларация бе приета след призиви от редица държави членки на Съвета на Европа за по-строги подходи в борбата с незаконната имиграция и улесняване на депортирането.

Ще се окаже ли черен денят на споразумението за бежанците

Правозащитни организации разкритикуваха декларацията, като заявиха, че тя може да намали защитата на правата на имигрантите в Европа.

"Декларацията подчертава, че държавите имат неоспоримото суверенно право да контролират влизането и пребиваването на чуждестранни граждани и че за държавите е както задължение, така и необходимост да защитават границите си в съответствие с Конвенцията", посочи Съветът на Европа в изявление, след като необвързващата декларация беше приета от външните министри на всичките му 46 държави членове днес на срещата в Кишинев.

В общото изявление се посочва, че държавите, "изложени на масов поток от мигранти", могат да прилагат нови подходи за възпиране на незаконната миграция, включително създаването на "центрове за връщане в трети страни" и сътрудничество с транзитни държави.

Обрат в европейската политика за мигрантите

Съветът на Европа контролира Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) - най-висшата съдебна инстанция, която защитава Конвенцията за правата на човека на континента.

"Декларацията може да отслаби както ЕСПЧ, така и конвенцията", заяви Киара Катели, говорителка на правозащитната организация "Платформа за международно сътрудничество за нерегистрираните мигранти (PICUM)", базирана в Брюксел.

"Правителствата на практика се опитват да окажат натиск върху независимия ЕСПЧ, за да отслабят отдавна установените гаранции за правата на човека, с цел да улеснят депортациите, като по този начин се създава риск от депортиране на хора в страни, където те биха могли да бъдат подложени на изтезания, нечовешко или унизително отношение, или където биха били лишени от животоспасяваща медицинска помощ", добави тя.

"Двустепенна система за правата на човека, основана на миграционния статут, е нарушение на основния принцип, че правата на човека са универсални", заяви Ив Геди, директорка на Службата за европейски институции в "Амнести Интернешънъл".

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Имиграция Депортации ЕСПЧ
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес
Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?
Коя е малката Швейцария?

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация

Илин Савов: Колегите от ГДБОП наистина са професионалисти, но те са недостатъчни на България

Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки

Служители на жандармерията в пълно снаряжение, изпълняват танцовите движения

Фатална грешка или дефектно оборудване? Петима италианци загинаха при рисковано спускане край Малдивите. Експерти обясняват, че хипероксията и помътняването на водата при уплаха са превърнали популярния атол в смъртоносен капан за туристите

Той е задържан за хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда

Задържани са четирима души

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective", която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

На видео се вижда спорът между двамата

Как ексцентричният изпълнител на „Party Rock Anthem" замени музикалната сцена с корта

