Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

Т ова е забранена информация. Става въпрос не за интернет, който познавате, а за Даркнет, тъмната мрежа. Там можете да си поръчате убийство, да си купите наркотици и разбира се с един клик да изпратите фалшиво съобщение от името на КАТ, а за 30 секунди да ви източат пари. Също така, когато децата играят Roblox, не знаят какъв хищник стои срещу тях. За цялата тази страшна информация, съм поканила киберекспертът проф. д-р Илин Савов.

Колко струва софтуера на Денис Балабанов, арестуван за фалшивите СМС-и от името на КАТ?

Тези продукти, които този човек е използвал, заедно с негови съучастници или пък други членове на престъпните дигитални консорциуми в глобалния свят, може да варират от няколко хиляди долара до стотици хиляди долари. По-специално бих посочил за конкретния софтуер сума в порядъка между 4000-5000 долара. Изкуствен интелект, който пък се създава за престъпна дейност, се продава в платформи в Телеграм. Там се дават възможности за варианти, в които чрез конкретно заплащане да се предостави програма, която ти да моделираш, за да може да ти помага в извършването на криминална дейност. В конкретния случай, този ИИ не е от най-елементарните софтуерни продукти.

В момента в много от платформите се разпространяват трейлъри, кратки видеа, от които можете съвсем спокойно, без да сте софтуер-инженер или програмист, да създадете платформа, с която да извършите измами-струва между 500 и 2000 долара да ви обучат да станете дигитален измамник.

ГДБОП категорично не могат да се справят с цялата киберпрестъпност, която ни залива. Колегите от ГДБОП наистина са професионалисти, но те са недостатъчни на България. Справят се прекрасно, но на моменти започват да изнемогват.

Даркнет

Това е като една черна борса за всякакви престъпления, включително търсене на наемни убийци, това е една дигитална криминална икономика. Там се поръчват убийства, грабежи, отвличания, трафик на деца, на оръжия, на прекурсори за наркотици в огромни размери, както и за съжаление, тежки корупционни практики с участието на международна престъпност.

Възможно ли е в даркнет да е бил търсен и уговорен убиецът на Алексей Петров-да, това е основната хипотеза. Аз го познавах Алексей Петров, тъй като той ме покани да стана преподавател в Пловдивския университет. Аз това не го отричам и няма да го отрека никога. Той беше ръководител на катедрата по национална сигурност, където и аз преподавам и до ден денеш. Не само е възможно в даркнет да е уговорен убиеца му, но това е задължителна хипотеза в разследването. Извършителят най-вероятно не е българин.

Колко би могло да струва убийството - Точно този случай за мен е, колкото простичък, толкова и сложен. Ако кажем конкретна сума би била спекулация, но можем да дадем някакво предположение. Имайки предвид човека, който е елиминиран, с нещата с които се е занимавал, предполагам, може да е стигнал до няколко милиона евро. Но като се има предвид гладът в дигиталната среда за определени извършители на тежки престъпления, самите поръчители могат да се измъкнат с по-малка сума, от сорта на полови милион евро.

Децата

Деца тръгват от 8, 9 годишни до 16, 17 и играят в платформата ROBLOX. Те не могат да разпознаят, че някой се прави на дете, а е хищник и не им мисли добро. Обучил съм 25 150 деца за 6 години. Тях първо ги интересува дали могат да им хакнат телефона. След моят въпрос, защо ги интересуват точно това, те ми казват, еми да не видят това, което правим. И какво правят? Много от тях любопитстват и извършват търсене на неща, които са забранени-регистриране в платформи в Даркнет. Комуникация с пъти по-възрастни хора от тях. Липсва държавна политика на качество на ограмотяване и киберобучение на родителите в цялата страна. Всяко едно приложение, което се инсталира на телефона, използва специален алгоритъм, за да събира информация от потребителя, тоест от децата. Ако бъде пробит телефона поради незнание, невежество или невнимание цялата информация, която приложенията дърпат, могат да бъдат предоставени на педофили. Педофилите създават специални профили, които се представят за деца. След като се направи профилиране, самия изкуственият интелект или автоматизирания бот пише като дете, който се контроли от педофил.

Полицаите

Много ми е тъжно как определени хора са били на конкретни позиции и каква следа са оставили след себе си. Самите те стават жертва на киберпрестъпления и ги е било срам да подадат сигнал при колегите си, които са техни подчинени. Доста са тези хора. Имаме жертви, които са ръководители на областни дирекции на МВР, магистрати и така нататък. Станали са жертва на различни видове измами, които са пряко свързани с извличане на лични данни, снимкови материали, видеоматериали. Те са били рекетирани със снимки, с дийп фейк видеа, направени в порнографски вариант.

В кой век е МВР спрямо киберизмамите- в 2005 година и не защото обиждам някой, напротив, системата ни има нужда от рестарт. Системата ни има нужда от авторитети.