България

Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

Илин Савов: Колегите от ГДБОП наистина са професионалисти, но те са недостатъчни на България

15 май 2026, 19:58
Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

Т ова е забранена информация. Става въпрос не за интернет, който познавате, а за Даркнет, тъмната мрежа. Там можете да си поръчате убийство, да си купите наркотици и разбира се с един клик да изпратите фалшиво съобщение  от името на КАТ, а за 30 секунди да ви източат пари.  Също така, когато децата играят Roblox, не знаят какъв хищник стои срещу тях.  За цялата тази  страшна информация, съм поканила киберекспертът проф. д-р Илин Савов.

Колко струва софтуера на Денис Балабанов,  арестуван за фалшивите СМС-и от името на КАТ?

Тези продукти, които този човек е използвал, заедно с негови съучастници или пък други членове на престъпните дигитални консорциуми в глобалния свят, може да варират от няколко хиляди долара до стотици хиляди долари. По-специално бих посочил за конкретния софтуер сума в порядъка между 4000-5000 долара.  Изкуствен интелект, който пък се създава за престъпна дейност,  се продава в платформи в Телеграм. Там се дават възможности за варианти, в които чрез конкретно заплащане да се предостави програма, която ти да моделираш, за да може да ти помага в извършването на криминална дейност. В конкретния случай, този ИИ не е от най-елементарните софтуерни продукти.

В момента в много от платформите  се разпространяват трейлъри, кратки видеа,  от които можете съвсем спокойно,  без да сте софтуер-инженер или програмист,  да създадете платформа, с която да извършите измами-струва между 500 и 2000 долара да ви обучат да станете дигитален измамник. 

ГДБОП категорично не могат да се справят с цялата киберпрестъпност, която ни залива. Колегите от ГДБОП наистина са професионалисти, но те са недостатъчни на България. Справят се  прекрасно, но на моменти започват да изнемогват. 

Даркнет

Това е като една черна борса  за всякакви престъпления, включително търсене на наемни  убийци, това е една дигитална криминална икономика. Там се поръчват убийства, грабежи,  отвличания,  трафик на деца, на оръжия, на  прекурсори за наркотици в огромни размери, както и за съжаление, тежки корупционни  практики с участието  на международна престъпност. 

Възможно ли е в даркнет да е бил търсен и уговорен убиецът на Алексей Петров-да, това е основната хипотеза. Аз го познавах Алексей Петров, тъй като той ме покани да стана преподавател в Пловдивския университет. Аз това не го отричам и няма да го отрека никога. Той беше ръководител на катедрата по национална  сигурност, където и аз преподавам и до ден денеш. Не само е възможно в даркнет да е уговорен убиеца му, но това е задължителна хипотеза  в разследването. Извършителят най-вероятно не е българин.

Колко би могло да струва убийството - Точно този случай  за мен е, колкото простичък, толкова и сложен. Ако кажем конкретна сума би била спекулация, но можем да дадем някакво предположение.  Имайки предвид човека, който е елиминиран,  с нещата с които се е занимавал,  предполагам, може да е стигнал до няколко милиона евро. Но като се има предвид гладът в дигиталната среда за определени извършители  на тежки престъпления,  самите поръчители  могат да се измъкнат с по-малка сума, от сорта на  полови милион евро.

Децата

Деца тръгват от 8, 9 годишни до 16, 17 и играят в платформата ROBLOX. Те не могат да разпознаят, че някой се прави на дете, а е хищник и не им мисли добро.  Обучил съм 25 150  деца за 6 години. Тях първо ги интересува дали могат да им хакнат телефона. След моят въпрос, защо ги интересуват точно това, те ми казват, еми да не видят  това, което правим. И какво правят? Много от тях любопитстват и извършват  търсене на неща, които са забранени-регистриране  в платформи в Даркнет.  Комуникация с пъти по-възрастни хора  от тях. Липсва  държавна политика на качество на ограмотяване и киберобучение на родителите  в цялата страна. Всяко едно приложение, което  се инсталира на телефона, използва специален алгоритъм, за да събира информация от потребителя, тоест от децата. Ако бъде пробит телефона  поради незнание, невежество  или невнимание  цялата информация, която  приложенията дърпат, могат да бъдат предоставени на  педофили. Педофилите създават  специални профили, които се представят за деца.  След като се направи  профилиране, самия  изкуственият интелект или автоматизирания бот  пише като дете,  който се контроли от педофил. 

Източник: Крум Стоев

Полицаите

Много ми е тъжно как определени хора са били на конкретни позиции и каква следа са оставили след себе си. Самите те стават жертва на киберпрестъпления и ги е било срам да подадат сигнал при колегите си, които са техни подчинени. Доста са тези хора. Имаме жертви, които са ръководители на областни дирекции на МВР,  магистрати и така нататък. Станали са жертва на различни видове измами, които са пряко свързани с извличане на лични данни, снимкови материали,  видеоматериали. Те са били рекетирани със снимки, с дийп фейк видеа, направени в порнографски вариант. 

В кой век е МВР спрямо киберизмамите- в 2005 година и  не защото обиждам някой, напротив, системата ни има нужда от рестарт.  Системата ни има нужда от авторитети.

Източник: Телеграфно подкастът    
Даркнет Киберпрестъпност Онлайн измами Киберсигурност на деца Изкуствен интелект в престъпността
Последвайте ни
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Жандармерията подкрепи Дара за

Жандармерията подкрепи Дара за "Евровизия" с уникално видео

Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

Протест на мотористи блокира центъра на София

Протест на мотористи блокира центъра на София

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
Иранската война ускори китайската EV експанзия

Иранската война ускори китайската EV експанзия

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

България Преди 1 час

Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието

Снимката е архивна

Кислородно отравяне и паника: Първа версия за смъртта на петимата туристи на Малдивите

Свят Преди 2 часа

Фатална грешка или дефектно оборудване? Петима италианци загинаха при рисковано спускане край Малдивите. Експерти обясняват, че хипероксията и помътняването на водата при уплаха са превърнали популярния атол в смъртоносен капан за туристите

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

България Преди 3 часа

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

България Преди 3 часа

Задържани са четирима души

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Любопитно Преди 3 часа

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective”, която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Свят Преди 3 часа

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

България Преди 4 часа

На видео се вижда спорът между двамата

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Любопитно Преди 4 часа

Как ексцентричният изпълнител на „Party Rock Anthem“ замени музикалната сцена с корта

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Любопитно Преди 4 часа

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

,

Пробив в медицината: Учени откриха как да победим бактериите без антибиотици

Любопитно Преди 4 часа

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

КЗК обвини 7 фирми в картели

КЗК обвини 7 фирми в картели

България Преди 5 часа

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Любопитно Преди 5 часа

Холивудската легенда Деми Мур се превърна в голямата звезда на 79-ия фестивал в Кан. Като член на журито, 63-годишната актриса демонстрира неподправен стил и харизма, превръщайки дефилето си по червения килим в истинско артистично представление

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

България Преди 5 часа

Мирчев е направил забележка на агресивния водач, че е паркирал неправилно

Hell‘s Kitchen завърши с исторически за предаването успех

Hell‘s Kitchen завърши с исторически за предаването успех

Любопитно Преди 5 часа

Форматът на NOVA регистрира рекордна преднина пред втората телевизия в класацията

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове“ избира новия Джеймс Бонд

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове“ избира новия Джеймс Бонд

Свят Преди 5 часа

След години чакане кастингите за новия шпионин официално стартираха. Студиото наложи пълно информационно затъмнение, но слуховете за актьори като Джейкъб Елорди и Аарон Тейлър-Джонсън вече взривиха феновете. Проектът се очертава епохален

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Родителите на Филип Буков забранили актьорството, Леонид Йовчев му помогнал след 3 провалени изпити

Edna.bg

Глория от The Floor: Дължа голямо извинение на Веселин Маринов

Edna.bg

Кралят се завърна! Брутален Йонас Вингегор покори „Блокхаус“ и разпиля фаворитите в Джирото

Gong.bg

Официално: Арда продължи договора на Александър Тунчев

Gong.bg

СДВР: Депутатът Ивайло Мирчев е бил нападнат. Той: Не съм бил бит

Nova.bg

Напрежение на „Кулата”: Полицаи използваха сълзотворен газ срещу гръцки фермери (ВИДЕО)

Nova.bg