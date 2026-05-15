Намаляват заплатите на депутатите и министрите

Причината е по-ниското средно възнаграждение в държавния сектор

15 май 2026, 21:05
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Протест на мотористи блокира центъра на София

Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на

Какво означава „справедлива цена" и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?": Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия"

М ежду 200 и 500 евро по-малко месечно ще получават висшите държавници през следващите три месеца. Причината е спадът на средната работна заплата в обществения сектор, към която са обвързани възнагражденията на депутати, министри и президент, предава NOVA.

По данни на Националния статистически институт средната заплата в публичния сектор е намаляла от 1488 евро през декември 2025 г. до 1412 евро през март 2026 г. Това автоматично води и до понижение на възнагражденията във властта.

Основната заплата на народните представители, която се изчислява като три средни заплати в обществения сектор, пада от 4464 евро на 4236 евро месечно. Това е намаление с 228 евро, без да се включват допълнителните възнаграждения за стаж и участие в комисии.

Спад има и при възнагражденията в изпълнителната власт. Министрите ще получават около 5507 евро вместо досегашните 5803 евро, а премиерът – 6566 евро вместо близо 6920 евро. Най-голямо е намалението при президентската институция – заплатата на президента и вицепрезидента, изчислявана като двойния размер на депутатската, намалява от 8928 евро на 8472 евро месечно.

Източник: NOVA    
Намаление на заплати Обществен сектор Средна работна заплата
Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective”, която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

Как ексцентричният изпълнител на „Party Rock Anthem“ замени музикалната сцена с корта

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място

Холивудската легенда Деми Мур се превърна в голямата звезда на 79-ия фестивал в Кан. Като член на журито, 63-годишната актриса демонстрира неподправен стил и харизма, превръщайки дефилето си по червения килим в истинско артистично представление

Форматът на NOVA регистрира рекордна преднина пред втората телевизия в класацията

След години чакане кастингите за новия шпионин официално стартираха. Студиото наложи пълно информационно затъмнение, но слуховете за актьори като Джейкъб Елорди и Аарон Тейлър-Джонсън вече взривиха феновете. Проектът се очертава епохален

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

