Кислородно отравяне и паника: Първа версия за смъртта на петимата туристи на Малдивите

К ислородното отравяне и чистата паника са сред потенциалните фактори, които биха могли да доведат до смъртта на петима италиански туристи, изчезнали по време на рисковано спускане с акваланг на Малдивите, твърдят експерти от The Post.

Пулмологът Клаудио Микелето заяви пред италианската медия Adnkronos в четвъртък, че „вероятно нещо се е объркало с бутилките“, тъй като и петимата водолази са загинали по време на една и съща екскурзия на дълбочина от около 50 метра във водите на атола Вааву, което предизвика полицейско разследване.

„Смъртта от кислородно отравяне, или хипероксия, е една изключително драматична смърт, която може да настъпи по време на гмуркане – ужасен край“, добави Микелето, директор по пулмология в Университетската болница във Верона.

Водолазите обикновено дишат компресиран въздух от бутилка, който е съставен от 21 процента кислород и 79 процента азот, но понякога могат да преминат на нитрокс, който се отличава с по-висока концентрация на кислород. Това може да помогне, когато става въпрос за удължаване на времето прекарано под водата.

Микелето предупреди, че вдишването на по-високи концентрации на кислород може да бъде фатално.

„Когато вдишвате твърде висока концентрация на кислород, газът става токсичен за тялото“, казва той.

„По време на гмуркането се появяват замаяност, болка, променено съзнание и дезориентация, което прави изплуването на повърхността невъзможно“, допълва той.

Не само кислородното отравяне обаче може да е допринесло за смъртта на водолазите. Паниката също може да е изиграла роля, според Алфонсо Болонини, президент на Италианското дружество по подводна и хипербарна медицина.

„Вътре в пещера на дълбочина от 50 метра е достатъчно да възникне само един проблем за даден водолаз или той да получи паник атака“, казва той.

„Вълнението ще доведе до помътняване на водата и може да влоши видимостта“, което от своя страна да доведе до „фатални грешки“.

Той обаче подчерта: „Сега не е лесно да се каже какво точно може да се е случило на дъното на морето.“

Длъжностните лица все още проучват какво е причинило трагедията, която малдивските власти описаха като най-тежкия единичен инцидент при гмуркане, според новинарската агенция ANSA.

Моника Монтефалконе, професор по морска биология в Университета в Генуа, и нейната 20-годишна дъщеря Джорджа Сомакал са сред загиналите.

Трима други търсачи на силни усещания от пътуването – Муриел Оденино от Торино, Джанлука Бенедети от Падуа и Федерико Гуалтиери от Боргоманеро – също не са успели да изплуват на повърхността след гмуркането.

Бенедети е бил инструктор по гмуркане и капитан на лодка, докато 31-годишният Гуалтиери е изготвил дипломната си работа именно за малдивските атоли, съобщи италианското издание Il Sole 24 Ore.

Бенедети беше описан като „енергичен и изключително спортен човек“, както и като човек, който обича четенето, класическите филми и шаха. Оденино пък е създавала трудове, свързани с опазването на морската среда.

Водолазите са се качили на яхтата Duke of York в четвъртък сутринта, преди да се гмурнат на едно от най-популярните места за гмуркане в страната, съобщи местната медия Edition.

Те са скочили от лодката в четвъртък сутринта и са били обявени за изчезнали, след като не са успели да изплуват обратно около обяд.

Малдивските власти изпратиха кораба на бреговата си охрана Ghaazee като част от мисията, а едно тяло – за което се смята, че е на Монтефалконе – беше намерено в подводна пещера около шест часа по-късно.

Следователите подозират, че останалите четирима водолази се намират на същото място.

Максималната дълбочина за любителско гмуркане на Малдивите е около 30 метра.