Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

С трелба по автобус на градския транспорт в Перник. Сигналът е подаден малко след 22:30 часа на 8 май, съобщиха от NOVA.
Към момента на стрелбата, при която са счупени стъклата откъм страната на водача, в превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор. Няма пострадали хора при инцидента.
Незабавно са предприети действия, за да се установи от какво е възпроизведен изстрелът - въздушна пушка, въздушен пистолет или камък. Извършителите се издирват, допълват от полицията.