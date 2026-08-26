Министърът на отбраната: Дроновете няма да спрат

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"Дроновете няма да спрат. Поради простата причина, че интензивността на конфликта в тази част от към Одеса, към Измаил беше значителна през последните дни и течението в момента отнасят части от тези дронове. Хубавото е, че няма боеприпаси към момента в тях".

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като поясни, че откритите през последните дни дронове, достигнали до българското крайбрежие, не са въоръжени. По думите му става въпрос основно за разузнавателни дронове и примамки.

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Стоянов подчерта, че това не означава, че гражданите трябва да се доближават до намерени по плажовете дронове. При откриването на такъв апарат хората трябва да стоят на безопасно разстояние и да сигнализират компетентните органи.

Министърът посочи, че България разполага със специализирани формирования за работа с подобни апарати, но те не могат да бъдат едновременно на всички места, където бъдат открити дронове.

По думите му при установените досега останки има основно руски апарати, сред които „Гербер“ и „Орлан“, както и части от други, включително украински дронове. В някои случаи останките са твърде непълни, за да бъде установена тяхната принадлежност.

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Стоянов уточни, че дроновете, които изплуват по българските плажове, не трябва да се разглеждат като апарати, навлезли във въздушното пространство на страната. Според него те са били довлечени от морето.

Той определи като несъстоятелни твърденията за изграждане на „стена от дронове“ по границата на България. Министърът обясни, че системите за противодействие на дронове имат ограничен радиус на действие и се разполагат за защита на конкретни обекти, подобно на принципа на действие на противовъздушната отбрана.

Военният министър каза още, че от украинска страна все още няма отговор по конкретния случай с останки от дронове, намерени край Варна и Поморие. Материалите по него са в компетентността на Военна прокуратура - Сливен, която може да разполага с допълнителна информация.