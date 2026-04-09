"Кетаминовата кралица" Джасвин Сангха - жената, която е в центъра на делото за свръхдоза на Матю Пери

И мето "Кетаминова кралица" изведнъж е навсякъде и честно казано, трудно е да бъде игнорирано. С наближаването на произнасянето на присъдата по делото, свързано със смъртта на Матю Пери, вниманието се насочва към един човек: Джасвин Сангха. Но коя е тя всъщност и как се оказва в центъра на тозислучай?

Ето историята, без излишна терминология.

Лицето зад заглавията

Джасвин Сангха, 42-годишна, става известна на широката общественост едва наскоро. Сега тя е наричана "Кетаминовата кралица" - прякор, даден от прокурорите, който звучи толкова драматично, колкото и е.

Според разследващите тя е била част от група, която е доставяла кетамин на заможни клиенти в Лос Анджелис. От петимата души, които се признаха за виновни във връзка със свръхдозата на Пери през 2023 г., Сангха се откроява. Тя е единствената, която признава, че нейната роля е довела пряко до смъртта му. Затова тя може да получи и най-тежкото наказание.

Прокурорите настояват за 15 години затвор, като твърдят, че тя не просто е участвала, а е управлявала процеса по сравнително организиран начин, за да финансира луксозен начин на живот.

Как се стигна дотук

За да се разбере защо този случай предизвиква толкова голям отзвук, трябва да се върнем към октомври 2023 г. Тогава Матю Пери е открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис.

По-късно властите потвърждават, че кетаминът е основната причина за смъртта. Пери винаги е бил откровен за борбата си със зависимостите. Всъщност той е използвал кетамин по легален начин като част от терапевтичен план за лечение на депресия. Но в един момент започва да иска повече от предписаното.

И тогава нещата се усложняват. Първоначално друг лекар признава, че незаконно му е доставял веществото. Но според прокуратурата Сангха се появява по-късно и му продава 25 флакона, включително дозата, която се оказва фатална, само дни преди смъртта му.

Не става дума за един човек

Това не е история за един човек. Това е цяла верига. Освен Сангха, други, включително лекари и посредници, вече са осъдени или чакат присъдите си. Съдията се опитва да координира наказанията така, че да образуват логична цялост.

Въпреки това Сангха остава най-обсъжданото име. Основно защото ролята ѝ се смята за най-пряка.

Неочакван профил

Това, което прави случая още по-обсъждан, е личният профил на Сангха. Тя не е човек, който лесно би се свързал с подобна история. Израства в САЩ, след като се премества от Великобритания като дете, учи в престижни институции и изгражда привидно стабилен живот.

Нейните адвокати подчертават това, описвайки я като образована, уравновесена и като човек, който е направил сериозна грешка, а не като личност с дълго криминално минало. Те също така отбелязват, че тя няма предишни присъди и се е държала добре в ареста, като дори участва в програми за възстановяване.

Две напълно различни версии

Както може да се очаква, обвинението и защитата представят напълно различни версии.

Прокуратурата твърди, че това не е било отчаяние, а избор. Според тях Сангха съзнателно е продавала наркотици и не е спряла, дори когато властите са се приближавали до разкриването ѝ.

Адвокатите ѝ виждат ситуацията различно. Те настояват за по-лека присъда и твърдят, че времето, което тя вече е прекарала в ареста, трябва да бъде отчетено. Те също така оспорват начина, по който обвинението е изчислило наказанието.

Защитата посочва и лични трудности, включително скорошни семейни загуби, и твърди, че тя има силна подкрепа извън затвора.

Защо всички говорят за това

Част от причината този случай да е толкова завладяващ е контрастът. От една страна е Матю Пери, обичан по целия свят като Чандлър Бинг от сериала "Приятели". От другата, човек, за когото повечето хора не са чували до момента, който изведнъж се оказва в центъра на всичко.

Тук не става дума само за престъпление, а за слава, зависимост и начина, по който нещата могат да излязат извън контрол, дори когато човек смята, че ги управлява.

Какво следва

Процесът по произнасяне на присъдата ще бъде ключов момент. Очаква се семейството на Пери да даде изявления, което вероятно ще направи ситуацията в съдебната зала още по-емоционална.

Засега всички погледи са насочени към Сангха. Дали тя ще бъде възприета като основно отговорна или като част от по-голяма система, това ще реши съдът.

По-големият извод

Извън заглавията и вирусния прякор, този случай засяга по-дълбока тема. Той показва колко сложна е зависимостта в действителност. Дори човек с достъп до лекари и лечение може да се "изплъзне" през пукнатините на системата.

И повдига трудни въпроси за това колко лесно контролирани вещества все още могат да попаднат в неподходящи ръце.

Така че да, това е история "кой е този човек". Но е и нещо много по-голямо. А с предстоящото произнасяне на присъдата, тази история все още не е приключила.