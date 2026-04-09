Свят

"Кетаминовата кралица" Джасвин Сангха - жената, която е в центъра на делото за свръхдоза на Матю Пери

Сангха съзнателно е продавала наркотици и не е спряла, дори когато властите са се приближавали до разкриването ѝ

9 април 2026, 06:40
Източник: Getty Images

И мето "Кетаминова кралица" изведнъж е навсякъде и честно казано, трудно е да бъде игнорирано. С наближаването на произнасянето на присъдата по делото, свързано със смъртта на Матю Пери, вниманието се насочва към един човек: Джасвин Сангха. Но коя е тя всъщност и как се оказва в центъра на тозислучай?

Ето историята, без излишна терминология.

  • Лицето зад заглавията

Джасвин Сангха, 42-годишна, става известна на широката общественост едва наскоро. Сега тя е наричана "Кетаминовата кралица" - прякор, даден от прокурорите, който звучи толкова драматично, колкото и е.

Според разследващите тя е била част от група, която е доставяла кетамин на заможни клиенти в Лос Анджелис. От петимата души, които се признаха за виновни във връзка със свръхдозата на Пери през 2023 г., Сангха се откроява. Тя е единствената, която признава, че нейната роля е довела пряко до смъртта му. Затова тя може да получи и най-тежкото наказание.

Прокурорите настояват за 15 години затвор, като твърдят, че тя не просто е участвала, а е управлявала процеса по сравнително организиран начин, за да финансира луксозен начин на живот.

Източник: Getty Images
  • Как се стигна дотук

За да се разбере защо този случай предизвиква толкова голям отзвук, трябва да се върнем към октомври 2023 г. Тогава Матю Пери е открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис.

По-късно властите потвърждават, че кетаминът е основната причина за смъртта. Пери винаги е бил откровен за борбата си със зависимостите. Всъщност той е използвал кетамин по легален начин като част от терапевтичен план за лечение на депресия. Но в един момент започва да иска повече от предписаното.

И тогава нещата се усложняват. Първоначално друг лекар признава, че незаконно му е доставял веществото. Но според прокуратурата Сангха се появява по-късно и му продава 25 флакона, включително дозата, която се оказва фатална, само дни преди смъртта му.

Източник: Getty Images
  • Не става дума за един човек

Това не е история за един човек. Това е цяла верига. Освен Сангха, други, включително лекари и посредници, вече са осъдени или чакат присъдите си. Съдията се опитва да координира наказанията така, че да образуват логична цялост.

Въпреки това Сангха остава най-обсъжданото име. Основно защото ролята ѝ се смята за най-пряка.

Източник: Getty Images
  • Неочакван профил

Това, което прави случая още по-обсъждан, е личният профил на Сангха. Тя не е човек, който лесно би се свързал с подобна история. Израства в САЩ, след като се премества от Великобритания като дете, учи в престижни институции и изгражда привидно стабилен живот.

Нейните адвокати подчертават това, описвайки я като образована, уравновесена и като човек, който е направил сериозна грешка, а не като личност с дълго криминално минало. Те също така отбелязват, че тя няма предишни присъди и се е държала добре в ареста, като дори участва в програми за възстановяване.

Източник: Getty Images
  • Две напълно различни версии

Както може да се очаква, обвинението и защитата представят напълно различни версии.

Прокуратурата твърди, че това не е било отчаяние, а избор. Според тях Сангха съзнателно е продавала наркотици и не е спряла, дори когато властите са се приближавали до разкриването ѝ.

Адвокатите ѝ виждат ситуацията различно. Те настояват за по-лека присъда и твърдят, че времето, което тя вече е прекарала в ареста, трябва да бъде отчетено. Те също така оспорват начина, по който обвинението е изчислило наказанието.

Защитата посочва и лични трудности, включително скорошни семейни загуби, и твърди, че тя има силна подкрепа извън затвора.

Източник: Getty Images
  • Защо всички говорят за това

Част от причината този случай да е толкова завладяващ е контрастът. От една страна е Матю Пери, обичан по целия свят като Чандлър Бинг от сериала "Приятели". От другата, човек, за когото повечето хора не са чували до момента, който изведнъж се оказва в центъра на всичко.

Тук не става дума само за престъпление, а за слава, зависимост и начина, по който нещата могат да излязат извън контрол, дори когато човек смята, че ги управлява.

Източник: Getty Images
  • Какво следва

Процесът по произнасяне на присъдата ще бъде ключов момент. Очаква се семейството на Пери да даде изявления, което вероятно ще направи ситуацията в съдебната зала още по-емоционална.

Засега всички погледи са насочени към Сангха. Дали тя ще бъде възприета като основно отговорна или като част от по-голяма система, това ще реши съдът.

Източник: Getty Images
  • По-големият извод

Извън заглавията и вирусния прякор, този случай засяга по-дълбока тема. Той показва колко сложна е зависимостта в действителност. Дори човек с достъп до лекари и лечение може да се "изплъзне" през пукнатините на системата.

И повдига трудни въпроси за това колко лесно контролирани вещества все още могат да попаднат в неподходящи ръце.

Така че да, това е история "кой е този човек". Но е и нещо много по-голямо. А с предстоящото произнасяне на присъдата, тази история все още не е приключила.

Източник: POLITICO    
Разпространение на наркотици Смърт от свръхдоза Джасвин Сангха Матю Пери Кетамин Зависимост Присъда Съдебен процес Престъпна верига
