България

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

Операцията се провежда ден след като кметът Таня Христова изпрати отворено писмо до премиера Румен Радев, в което поиска подкрепа от държавата в борбата с престъпността

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 11:19
Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града
Източник: БТА

Специализирана операция на МВР се провежда в Габрово. В града има засилено полицейско присъствие, служители на жандармерията и контролно-пропускателни пунктове, предава NOVA.

МВР започва проверка в полицията в Габрово

Акцията се провежда, след като вчера кметът на Габрово Таня Христова изпрати отворено писмо до премиера Румен Радев, в което настоява за подкрепа от държавата в борбата с престъпността.

Към момента от МВР не са посочили подробности за конкретните действия в рамките на операцията и за резултатите от нея.

Кметът настоява за по-ефективни мерки

В писмото си до министър-председателя Таня Христова посочва, че проблемът с престъпността в Габрово не е свързан с липсата на законова рамка, а с недостатъчно ефективното ѝ прилагане.

Според нея има необходимост от по-добра превенция и по-бърза реакция от страна на правоохранителните органи при случаи на битова престъпност.

„Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост“, пише Христова.

Искане за повече правомощия за кметовете

В писмото си кметът на Габрово настоява и за конкретни законодателни промени, които да дадат на местната власт по-голяма роля при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред.

По думите ѝ кметовете трябва да разполагат с реални механизми за участие, координация и контрол при действията, свързани със сигурността на територията на общините.

Христова подчертава, че по-тясното взаимодействие между държавните институции и местната власт е ключово за ефективната превенция на престъпността и за възстановяване на доверието на гражданите.

Очаква се след края на спецоперацията МВР да предостави повече информация за предприетите действия и установените нарушения.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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