България

МВР започва проверка в полицията в Габрово

Кандев заяви, че още сутринта е била инициирана работна група

11 май 2026, 22:24
Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер
От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян
Партиите реагираха на предложенията на

Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"
Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените
Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии
Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

"Естетическа пасмина": Евгени Минчев защити Десислава Радева след критиките за облеклото ѝ

И нспекторатът на Министерството на вътрешните работи започва проверки в Областната дирекция на МВР в Габрово във връзка с възникналото обществено напрежение в града. Това съобщи изпълняващият длъжността секретар на МВР Георги Кандев по време на протест пред сградата на Областната администрация в Габрово, където се събраха граждани с искания за повече сигурност и институционална реакция по повод последния инцидент в града.

Пред медиите Кандев заяви, че още сутринта е била инициирана работна група по темата. По думите му случаят е „изключително деликатен“, а целта на институциите е напрежението да бъде овладяно чрез координирани действия между всички компетентни органи.

„Днес, по разпореждане на министъра на вътрешните работи, бяхме изпратени заедно с директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ в град Габрово във връзка с възникналото напрежение“, заяви Кандев.

Масов бой в Габрово, двама са пострадали, има задържани

Той посочи, че в Областната администрация е била организирана работна среща между държавните институции, имащи отношение към случая. На срещата са присъствали представители на ромската общност, както и представители на протестиращите граждани.

По време на разговорите са били обсъдени всички факти и обстоятелства, свързани със случая. На срещата е присъствал и окръжният прокурор на Габрово.

„Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено“, каза още Георги Кандев.

Той увери, че в следващите дни ще бъдат предприети всички действия, предвидени в закона, като част от мерките включват и проверки от инспектората на МВР в Областната дирекция на полицията в Габрово.

След изявленията пред медиите представители на институциите проведоха разговори и със събралите се граждани пред сградата на Областната администрация.

Пред гражданите излязоха и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев, окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, областният управител на Габрово Асен Даскалов, кметът на Габрово Таня Христова. 

По данни на полицията и прокуратурата инцидентът е възникнал вечерта на 6 май на ул. „Митко Палаузов“ в Габрово след скандал между съседи, прераснал в сбиване. На съвместен брифинг на 8 май представители на институциите заявиха, че случаят няма етнически характер и е резултат от битов конфликт.

След разпространени кадри от инцидента в социалните мрежи в Габрово бяха организирани два последователни граждански протеста. Тази вечер се състоя и трети. 

Източник: БТА, Радослав Първанов    
Габрово МВР Протести
Последвайте ни
МВР започва проверка в полицията в Габрово

МВР започва проверка в полицията в Габрово

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 1 ден
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 1 ден
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

България Преди 1 час

Покривът и горният етаж са напълно изгорели

Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

Свят Преди 2 часа

Тръмп за отговора на Иран: Бих го определил като най-слабия до момента

Радев назначи двама нови зам.-министри

Радев назначи двама нови зам.-министри

България Преди 2 часа

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

България Преди 4 часа

Той е обвинен за опит за убийство на президента и нападение над федерален служител

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Свят Преди 5 часа

Санкциите включват замразяване на активите и забрана за достъп до ЕС

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Любопитно Преди 5 часа

Инициативата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обединява институции, младежи и медии за създаване на безопасна среда за децата

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

Любопитно Преди 5 часа

Сър Пол Маккартни и Ринго Стар отварят вратите на сградата на „Савил Роу“ 3, където бандата изнася последния си концерт и записва албума „Let It Be“

<p>ISW: Кремъл изкриви думите на Путин</p>

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Свят Преди 6 часа

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

България Преди 6 часа

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Любопитно Преди 6 часа

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

Любопитно Преди 6 часа

От зловещи чудовища до сатирични военни униформи – „Евровизия“ винаги е била сцена за провокации. Припомняме ви най-екстравагантните и шокиращи изпълнения, които размиха границата между музикален конкурс, политическа сатира и истински театър на абсурда

ЕК успокои Европа за хантавируса

ЕК успокои Европа за хантавируса

Свят Преди 6 часа

Комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката

.

$2 млн. за билет: ФИФА шокира с цените за Световното по футбол

Свят Преди 7 часа

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“

Снимката е илюстративна

Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит

Свят Преди 7 часа

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

България Преди 7 часа

Това са Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Любопитно Преди 7 часа

Световният шампион инвестира 600 000 евро в баровския квартал Беламар, където трите му деца са вписани като официални двигатели на проекта. Меси купува и местния футболен клуб Корнея, затвърждавайки плановете си за трайно завръщане в Каталуния

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Новият TikTok тренд за перфектен сън Sleepmaxxing: полезен ли е или прекаляваме?

Edna.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

Георги Чиликов: С мен не се работи лесно, сега мисля да си почина

Gong.bg

Сълзи в очите на Георги Чиликов след промоцията

Gong.bg

Мълния удари къща в Мъглиж и предизвика голям пожар

Nova.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg