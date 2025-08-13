Столичната община обяви процедура за избор на нова обслужваща банка

С толичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на Общината и нейните структури. В срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Столичната община е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на Българската народна банка.

Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите, се посочва в прессъобщението.

С тази процедура Столичната община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

От Столичната община припомнят, че всички разплащания към контрагенти и служители на Общината ще се извършват по график и без прекъсване.

На 29 юли от Столичната община съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината. Общинският съветник от "Продължаваме промяната-Демократична България" Благовеста Кенарова на заседание на бюджетната комисия към Съвета обаче поиска отлагането му заради "липса на елементарен анализ и методика за избор на нова банка".