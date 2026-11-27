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19-годишният, обвинен, че е създал порнографски материали, за които е използвал момиче на 16 години, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд. Според обвинението той е заснел видеата, на които се вижда как тримата непълнолетни блудстват с 15-годишно момиче в нощта на Хелоуин.

Той отговаря и затова, че е насочил газов пистолет към главата на 16-годишно момиче, а след това е произвел изстрел в областта на тялото ѝ, предава NOVA.

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Другият обвинен, също на 19 години, за принуда спрямо 16-годшно момиче, в близост до спирка на столичното метро, е с мярка за неотклонение "домашен арест" заради влошеното му здравословно състояние. Актът на насилие е от края на лятото, а действието се е разиграло в столичния квартал „Младост“. Именно заради се наложи линейка да дойде до съда.

Съдът остави в ареста тримата непълнолетни за блудството с 15-годишно момиче в София

​Припомняме ви, че вчера съдът реши окончателно, че тримата непълнолетни, обвинени по случая, ще останат с мярка „задържане под стража“.

Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София