14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

М омче на 14-годишна възраст е загинало при тежка катастрофа в землището на разградското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

15-годишно момче е в кома след тежка катастрофа в Разградско

Инцидентът е станал около 23:15 часа на 20 юни на път III-2005. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 20-годишен мъж от село Мортагоново, е излязъл от пътното платно при десен завой.

След загуба на контрол колата се е преобърнала и се е ударила в крайпътна канавка.

При тежката катастрофа на място е загинал 14-годишен пътник от село Кривица, който се е возил в автомобила. Пристигналите на място медицински екипи само са констатирали смъртта на момчето.

На водача са извършени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Въпреки това е взета и кръвна проба за допълнителен химичен анализ, който ще даде окончателна яснота по случая.

Тялото на загиналото дете е транспортирано за аутопсия в Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите работят по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, включително скоростта на движение на автомобила, състоянието на пътния участък и причините, довели до загубата на контрол над превозното средство.

Предстои експертизи да установят точния механизъм на катастрофата.

Случаят е поредният тежък пътен инцидент с жертва сред млади хора. Данните на МВР показват, че през летните месеци рискът от тежки катастрофи се увеличава, като сред основните причини остават несъобразената скорост, загубата на контрол над автомобила и невниманието на водачите.

Разследването по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.