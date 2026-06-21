България

14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

Автомобилът излязъл от пътя, преобърнал се и се ударил в канавка край село Богданци

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 11:03
14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград
Източник: iStock photos/Getty images

М омче на 14-годишна възраст е загинало при тежка катастрофа в землището на разградското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

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Инцидентът е станал около 23:15 часа на 20 юни на път III-2005. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 20-годишен мъж от село Мортагоново, е излязъл от пътното платно при десен завой.

След загуба на контрол колата се е преобърнала и се е ударила в крайпътна канавка.

При тежката катастрофа на място е загинал 14-годишен пътник от село Кривица, който се е возил в автомобила. Пристигналите на място медицински екипи само са констатирали смъртта на момчето.

На водача са извършени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Въпреки това е взета и кръвна проба за допълнителен химичен анализ, който ще даде окончателна яснота по случая.

Тялото на загиналото дете е транспортирано за аутопсия в Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите работят по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, включително скоростта на движение на автомобила, състоянието на пътния участък и причините, довели до загубата на контрол над превозното средство.

Предстои експертизи да установят точния механизъм на катастрофата.

Случаят е поредният тежък пътен инцидент с жертва сред млади хора. Данните на МВР показват, че през летните месеци рискът от тежки катастрофи се увеличава, като сред основните причини остават несъобразената скорост, загубата на контрол над автомобила и невниманието на водачите.

Разследването по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: ОД на МВР - Разград    
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