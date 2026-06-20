България

Делян Добрев напуска парламента

Той планира да напусне в края на сесията - след лятната ваканция на депутатите

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 11:55
Делян Добрев напуска парламента
Делян Добрев   
Източник: БТА

Д ългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента.

Той планира да напусне Народното събрание в края на сесията - след лятната ваканция на депутатите.

Добрев каза, че иска да даде път на младите. Той направи изказването си на среща с младежката организация на партията в град Раковски

"През 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник-министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия. Тоест 20 години съм работил за партията. Резултатите ги дава избирателя, който продължава да ни подкрепя. И ние продължаваме да сме втора политическа сила, но идва момент, в който ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим. Трябва да се дава път на младите и за мен сега е моментът", каза Делян Добрев и благодари на Бойко Борисов, че го е подкрепял през целия му партиен път.

По думите му този процес е естествен за всяка политическа организация. „В ГЕРБ от първия кабинет „Борисов“ останахме само аз и Владислав Горанов. По един или друг начин всички останали се оттеглиха и дадоха път на следващите“, посочи той.

Добрев даде за пример бивши министри от първия кабинет на ГЕРБ.

„Помните Лиляна Павлова, помните Иво Московски. Страхотни министри и големи професионалисти. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже Трайчо и Дянков бяха млади. Сега сме на по 50 и според мен тридесетгодишните се справяха тогава по-добре, отколкото други. Защото имахме хъс, имахме енергия, имахме огромно желание да направим нещо, да постигнем нещо“, заяви той.

Добрев беше категоричен, че няма да прекъсва връзката си с партията.

„Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, преценил съм сам за себе си, да дам път“, каза той и благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата през годините.

„Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше“, заяви Добрев.

Втората важна тема в изказването му беше състоянието на публичните финанси и необходимостта от строга бюджетна политика.„От професионална гледна точка трябва да има фискална консолидация точно в този момент, защото иначе ще изпуснем духа от бутилката, той вече е изпуснат“, предупреди депутатът от ГЕРБ-СДС.

Според него бюджетът трябва да бъде балансиран, за да се избегне бързо нарастване на държавния дълг. „Трябва да се балансира бюджетът. В противен случай процентът дълг към БВП ще нарасне с много бързи темпове“, каза Добрев.

Той посочи, че по време на управлението на кабинетите „Борисов“ държавният дълг е бил около 20% от БВП, а инфлацията е била сред най-ниските в Европа.

„Средната инфлация за тези 10-12 години е 1%. Има години с нула. Има години с отрицателна инфлация. Ето това беше инфлацията при кабинетите „Борисов“, заяви Добрев. „Това трябва да се прави и сега. Трябва да се дава път на младите и за мен сега е моментът“, добави той.

Кой е Делян Добрев

Делян Добрев е български политик, дългогодишен народен представител от партия ГЕРБ. Завършва икономика в Университета „Уеслиан“ в САЩ. В професионалната си кариера заема ключови държавни позиции, като през периода 2012–2013 г. е министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов.

В Народното събрание той активно участва в законодателната дейност, като в продължение на няколко мандата председателства Комисията по енергетика. Добрев е специализиран в сферата на енергийната политика, финансите и бюджетното планиране, като често участва в дебати по въпросите на енергийната сигурност и държавните разходи.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БНР, БГНЕС    
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