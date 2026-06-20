Идва тежко лято: Пожарникарите под тревога, въвеждат се строги забрани в България

С настъпването на летния сезон и началото на жътвената кампания, българските пожарникари преминават в режим на повишена готовност. Очаква се значителен ръст на пожарите поради комбинация от фактори: високи температури, бързо изсъхваща растителност и човешка небрежност. Тези условия създават предпоставки за мащабни инциденти, подобни на тези от миналата година, когато бяха унищожени хиляди декари гори, съобщава NOVA.

Основните причини за възникване на пожари остават човешкият фактор. Изхвърлени фасове от автомобили, оставени стъклени бутилки в природата и паленето на сухи треви и стърнища са сред най-честите виновници. „За съжаление, човешката дейност и небрежност е един от най-сериозните фактори за възникване на пожари през лятото“, коментира главен инспектор Николай Александров, началник на сектор „Превантивна дейност“ към Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново.

В области като Хасково официално е обявен пожароопасният сезон, като със заповед на областния управител е забранено паленето на огън на открито. Очаква се настоящото лято да бъде тежко, а екипите ще проверяват всички населени места за рискови участъци в близост до горски масиви.

Особено внимание се обръща на по-малките и отдалечени населени места. В свищовското село Овча могила, където преди десетилетие е създадено първото доброволно пожарно формирование в страната, вече функционират пожарна служба и линейка. Доброволците вече са реагирали на първите сигнали за горящи сухи треви. „Имам няколко човека, които са бивши пожарникари в доброволното формирование и се справяме“, споделя Стефан Димитров от формированието.

Пожарните служби напомнят, че изгарянето на суха растителност за почистване на дворове и земеделски площи е абсолютно забранено. „Част от пожарите са заради човешка дейност и ще бъдем безкомпромисни към хората, които използват огън за почистване на своите дворове“, подчерта главен инспектор Александров. Според огнеборците, превенцията и отговорното поведение са ключови за предотвратяване на тежки летни пожари. Новата техника, включваща дронове с термокамери, и увеличените екипи в някои области, като Хасково, целят по-ефективна реакция при инциденти.