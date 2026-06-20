До 70 евро за уикенд: Колко ще ни струва посещението на басейн в София това лято

Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени

Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

В три столични открити басейна показа ръст в цените на билетите това лято, в сравнение с миналата година. Увеличението започва от 1 евро и може да достигне до 5 евро за индивидуално посещение. Цените за целодневен билет за плажа са средно между 10 и 20 евро за делнични дни и между 13 и 40 евро за уикенда, съобщава NOVA.

С началото на летния сезон в края на май месец, басейните в столицата започнаха да се пълнят с деца. Родителите обаче забелязват, че цените са завишени. И това води до притеснения.

"За мен цените са доста скъпи. И като учител, и като родител и то особено за деца - и доста увеличени в сравнение с миналата година. Мисля, че доста солено излиза, ако трябва да доведа и трите си деца тук", посочи Надя Дедова.

Надя установява, че не може да си позволи да заведе децата си на басейн повече от един път през лятото.

Проверка на NOVA показва, че средно за семейство с едно дете разходът за вход би излязъл 55 евро, а през уикенда - 70. От бранша твърдят, че увеличенията са минимални и необходими.

"Въпреки множеството увеличения гледаме да поддържаме едни и същи цени с минимални увеличения. Въпросът е, че и текущите ни разходи за поддръжка, персонал и консумативи се увеличават", коментира Андрей Калмаков, началник отдел "Развлечения и отдих".

В друг столичен басейн обясняват, че увеличението на входа при тях е минимално, въпреки по-големите разходи за заплати.

"Даже мога да кажа, че ние не сме удвоили цените, защото като наблюдавам, всичко е по две. Всяко левче стана евро", смята управителят Румен Димитров.

"Говорим за увеличение от порядъка на няколко евро. Две - три евро разлика", каза Александър Николов, търговски мениджър.

От Комисията за защита на потребителите, заявиха, че следят за необосновано повишаване на цените и при развлекателните и спортни услуги. Предстоят и проверки именно на басейни в София и страната. А ако има засечени нарушители, те подлежат на санкции.