България

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра

25 октомври 2025, 10:25
Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче
Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!

Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!
ГЕРБ-СДС оттегля

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"
Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък
Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София
След санкциите на САЩ срещу

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника
Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие
Зам.-директорът на ГДБОП пред

Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Как ГДБОП свали „царете“ на китайското карго

С лед тройното убийство в село Люляково, извършено от 25-годишния Фахри Селим Мустафа, полицията предприе неотложни мерки. Униформени влязоха в десетки частни домове в селото и в съседните села Листец, Съединение и Рупча, където има съмнения или информация, че се съхраняват огнестрелни оръжия.

Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

Проверяват се разрешителните на притежателите и произходът на оръжията. Иззети са четири незаконни пушки, предаде NOVA.

Проверките ще продължат и в селата Скалак, Череша и Завет, където МВР разполага с информация за частни домове с множество огнестрелни оръжия без разрешителни.

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

От полицията се въздържат от коментар за полицейската акция, провела се рано тази сутрин, заради прокурорска забрана във връзка с разследването на убийството в Люляково.

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра.

Източник: NOVA    
люляково убийство бургаско полиция акция оръжия
Последвайте ни

По темата

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Русия и САЩ са близо до

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Защо очите на кучето ми са червени

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 1 ден
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 1 ден
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 1 ден
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

Любопитно Преди 1 час

Ето кои са те

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

<p>След като разгневи Тръмп: Канада спира рекламата с Роналд Рейгън</p>

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Свят Преди 2 часа

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Свят Преди 3 часа

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време

Почина тайландската кралица Сирикит

Почина тайландската кралица Сирикит

Свят Преди 3 часа

Тя си е отишла от този свят на 93-годишна възраст

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Свят Преди 3 часа

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Свят Преди 3 часа

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

.

Есента се връща с облаци и валежи в събота

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Свят Преди 10 часа

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Любопитно Преди 11 часа

Хостесата заяви, че отношенията й си с бившия военен са приключили

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Свят Преди 11 часа

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Куклената актриса е ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Свят Преди 11 часа

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Свят Преди 12 часа

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Свят Преди 13 часа

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Свят Преди 14 часа

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Наталия от „Игри на волята“: Отгледах сина си сама!

Edna.bg

Хората, родени на тези дати, имат специална карма

Edna.bg

Левски праща скаути за халф в Нидерландия

Gong.bg

Григор Димитров срещу французин в Париж

Gong.bg

Ваксините на фокус: За кого са препоръчителни и да си ги поставяме ли

Nova.bg

Борисов: Депутатите се държат като футболисти от А група, а не като политици

Nova.bg