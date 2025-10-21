България

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

"Стана нещо страшно", едва едва казало детето, което било в шок

21 октомври 2025, 11:22
25-годишният мъж от руенското село Люляково, който застреля тази нощ майка си, леля си и сестра си, рани братчето си, а след това ги подпали, е бил изведен от семейната къща заради домашно насилие, пише "24 часа".

С решение на съда той и баща му на 47 г. не са имали право да доближават семейството и са живели отделно, съобщиха разследващи. По непотвърдени данни бащата имал психическо заболяване, а към момента се изяснява дали и синът Фахри е страдал от такова.

25-годишният мъж нахлул в родния си дом в Люляково малко преди 4 часа тази сутрин, въоръжен с ловна пушка. В къщата спели майка му на 47 г, 13-годишната му сестра, 7-годишното му братче и лелята на 74 г. По първоначални данни от разследването първо е била убита майката, след което стрелецът се насочил към стаята, в която били децата и лелята.

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

7-годишното момченце изкарало невероятен късмет, тъй като било ранено в седалището и въпреки раната успяло да избяга и да потърси помощ от съседи.

"Стана нещо страшно", едва едва казало детето, което било в шок. Съседите веднага позвънили на тел.112, съобщавайки, че от къщата на семейството излиза дим.

След като застрелял роднините си, мъжът ги подпалил и избягал. Докато дойде пожарната от Айтос жените изгорели. Намерени били овъглените им тела.

Извършителят първоначално се укрил в гората край Люляково, но след блестяща оперативна комбинация на полицията е бил установен контакт с него, след което е задържан. 

