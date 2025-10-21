България

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

Четирима били простреляни, а само 7-годишният брат на заподозрения се спасил

21 октомври 2025, 10:10
Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете
Източник: iStock photos/Getty images

Т рима души са мъртви, а 7-годишно момче е ранено, след като 25-годишен мъж простреля четирима свои роднини в частен дом в село Люляково, община Руен, предаде кореспондентът на БГНЕС, позовавайки се на съобщение от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Извършителят на тежкото престъпление е задържан. Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в Руен рано тази сутрин, около 04.14 часа.

По първоначални данни 25-годишният мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

7-годишното момченце, въпреки че е било простреляно, е успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Айтос. При последвалия оглед в изгорелия дом са открити три овъглени тела – по всяка вероятност на лелята, майката и сестрата на извършителя.

Раненото момче е транспортирано в болнично заведение от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. То е с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР - Бургас, извършителят на деянието е задържан в 09.35 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Процесуално-следствените действия продължават под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас.

Мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват.

Последвайте ни
12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 4 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 4 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 2 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 3 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

България Преди 19 минути

При инцидента в столичния квартал "Христо Ботев" загина един човек, а друг беше сериозно ранен

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Свят Преди 36 минути

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли Байдън

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

България Преди 47 минути

Видно е за всички, че управляващите са в парализа, заяви президентът

Да живее еклектиката! Винтидж мебели/Съвременни мебели

Да живее еклектиката! Винтидж мебели/Съвременни мебели

Малките неща Преди 49 минути

А времето е идеално за “разходки за находки”

Американският гросмайстор Даниел Народицки загина на 29 години

Американският гросмайстор Даниел Народицки загина на 29 години

Свят Преди 54 минути

„Това е огромна загуба за света на шахмата“

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

България Преди 1 час

Акцията продължи над пет часа

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в понеделник в ж-к „Меден Рудник“

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Свят Преди 1 час

„Сключихме сделка с "Хамас", че те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат мили“

,

Маймуни с барут и конски водолази: Най-странните професии в историята

Любопитно Преди 1 час

Много от нас са имали професии, които сега бихме предпочели да забравим

Маскиран нападна с чук прокурор пред дома му в София

Маскиран нападна с чук прокурор пред дома му в София

България Преди 1 час

Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

България Преди 1 час

240-те домакинства са станали „абонати” на почистващата техника на ВиК, но дружеството невинаги се отзовава на повикванията

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Свят Преди 1 час

Прочутата природозащитничка почина на 1 октомври на 91 години

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Свят Преди 1 час

Бригадите "Абу Али Мустафа" заявиха, че "връщат тялото на израелски войник, съгласно условията на споразумението".

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Свят Преди 1 час

Нападението е било насочено срещу енергиен обект, съобщи "Чернигивобленерго"

Никола Саркози влезе в затвора

Никола Саркози влезе в затвора

Свят Преди 2 часа

„Днес сутринта в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек. Нямам никакво съмнение. Истината ще възтържествува“

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Свят Преди 2 часа

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници

Всичко от днес

От мрежата

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Светльо Вуцов пристигна за срещата с Георги Иванов

Gong.bg

Ужас: хвърлен камък уби шофьор на автобус с фенове

Gong.bg

12-годишно дете е намушкано в столично училище

Nova.bg

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите

Nova.bg