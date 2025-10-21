Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

Т рима души са мъртви, а 7-годишно момче е ранено, след като 25-годишен мъж простреля четирима свои роднини в частен дом в село Люляково, община Руен, предаде кореспондентът на БГНЕС, позовавайки се на съобщение от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Извършителят на тежкото престъпление е задържан. Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в Руен рано тази сутрин, около 04.14 часа.

По първоначални данни 25-годишният мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

7-годишното момченце, въпреки че е било простреляно, е успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Айтос. При последвалия оглед в изгорелия дом са открити три овъглени тела – по всяка вероятност на лелята, майката и сестрата на извършителя.

Раненото момче е транспортирано в болнично заведение от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. То е с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР - Бургас, извършителят на деянието е задържан в 09.35 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Процесуално-следствените действия продължават под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас.

Мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват.