Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

Гледат на втора инстанция изменението на мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

П овдигнаха обвинение в предумишлено убийство с множество утежняващи вината обстоятелства на 25-годишния Фахри Салим от бургаското село Люляково. Според прокуратурата дни наред той следял майка си, леля си и сестра си, които бяха убити.

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Най-вероятният мотив за тежкото престъпление, според държавното обвинение, е отдалечаването на сочения за извършител от дома му, предава NOVA.

На 11 август тази година е издадена ограничителна заповед за Фахри и баща му.

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

Все още издирват оръжията, с които е извършено престъплението – нож и ловна пушка.

Ако бъде признат за виновен 25-годишният мъж може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Тепърва предстои експертиза да докаже психическото му здраве, но окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта дебело, че наличието на психическо заболяване не изключва вменяемостта.