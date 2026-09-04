Володимир Зеленски: При руска атака с дронове е поразена централата на Службата за сигурност на Украйна

Руска атака с дронове е поразила централата на украинската Служба за сигурност (ССУ) в Киев, като според Володимир Зеленски дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя.

Петима души са ранени, а на място са изпратени множество линейки и аварийни екипи; над сградата се е издигал гъст черен дим.

Украинският външен министър Андрий Сибига определи удара като сериозна ескалация и знак за отхвърляне на дипломацията, докато при други руски атаки тази нощ в Украйна са загинали най-малко трима души.

⁠A Russian drone has hit the headquarters of Ukraine's SBU security service in Kyiv, President Volodymyr Zelensky has saidhttps://t.co/n9oLB9hzKJ — RTÉ News (@rtenews) September 4, 2026

При руска атака с дронове днес бе поразена централата на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) в Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски направи изявление за това в социалната платформа Екс.

"Дронът беше насочен директно към офиса на ръководителя на Службата за сигурност в тази сграда", поясни украинският президент.

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Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига също осъди руската атака с дронове срещу централата на ССУ в Киев.

„Руската атака срещу централата на Службата за сигурност на Украйна е сериозно ескалиране на конфликта, което изисква решителни мерки“, написа Сибига в Екс.

„Москва нанесе този удар по време на поредния опит за постигане на мир - с което разкри в действителност отхвърлянето на дипломацията“, добави украинският външен министър.

Петима души бяха ранени при нападението, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в комуникационното приложение Телеграм.

Съобщено бе, че над централата на ССУ се издига гъст черен дим.

Русия с мощна атака срещу Киев с дронове и ракети

Голям брой линейки и служители на спешните служби бяха изпратени на мястото на атаката.

Киев е под непрекъснат обстрел с дронове от десет дни.

При руски атаки срещу Украйна тази нощ бяха убити най-малко трима души, заявиха днес представители на украинските власти, цитирани от Асошиейтед прес.