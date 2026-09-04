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Володимир Зеленски: При руска атака с дронове е поразена централата на Службата за сигурност на Украйна

Украинският президент определи атаката срещу ССУ в Киев като пореден удар на Москва

4 септември 2026, 18:32
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски   
Източник: БТА
  • Руска атака с дронове е поразила централата на украинската Служба за сигурност (ССУ) в Киев, като според Володимир Зеленски дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя.
  • Петима души са ранени, а на място са изпратени множество линейки и аварийни екипи; над сградата се е издигал гъст черен дим.
  • Украинският външен министър Андрий Сибига определи удара като сериозна ескалация и знак за отхвърляне на дипломацията, докато при други руски атаки тази нощ в Украйна са загинали най-малко трима души.

При руска атака с дронове днес бе поразена централата на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) в Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски направи изявление за това в социалната платформа Екс.

"Дронът беше насочен директно към офиса на ръководителя на Службата за сигурност в тази сграда", поясни украинският президент.

Среднощна руска атака с дрон срещу Киев, 9 ранени, сред които и дете

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига също осъди руската атака с дронове срещу централата на ССУ в Киев.

„Руската атака срещу централата на Службата за сигурност на Украйна е сериозно ескалиране на конфликта, което изисква решителни мерки“, написа Сибига в Екс.

„Москва нанесе този удар по време на поредния опит за постигане на мир - с което разкри в действителност отхвърлянето на дипломацията“, добави украинският външен министър.

Петима души бяха ранени при нападението, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в комуникационното приложение Телеграм.

Съобщено бе, че над централата на ССУ се издига гъст черен дим.

Русия с мощна атака срещу Киев с дронове и ракети

Голям брой линейки и служители на спешните служби бяха изпратени на мястото на атаката.

Киев е под непрекъснат обстрел с дронове от десет дни.

При руски атаки срещу Украйна тази нощ бяха убити най-малко трима души, заявиха днес представители на украинските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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