Москва отговори на предупреждението на Зеленски за руското въздушно пространство

Русия заяви, че няма да позволи сериозно нарушаване на гражданската авиация, след като Зеленски предупреди, че руското въздушно пространство е опасно заради украинските дронове.

Путин призна, че украинските атаки са повредили около 100 руски кораба и са причинили човешки жертви, включително сред чуждестранни моряци; според него общите икономически щети са около 1% от руския БВП.

Киев засилва ударите по руската петролна и транспортна инфраструктура, за да ограничи финансирането на войната, а Путин заплаши с още по-разрушителни руски въздушни удари.

❗️Russian airspace will effectively be closed. We warn every airline that uses Russian airspace: Russian skies are becoming completely unsafe, – Zelenskyy.



“It is important that the relevant airlines hear this — those currently flying to airports, first and foremost Moscow, St.… pic.twitter.com/ZKhvGZ1EuD — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 1, 2026

Русия няма да позволи на Украйна да наруши сериозно дейността на гражданската авиация въпреки заплахата на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес руският министър на транспорта Андрей Никитин, цитиран от Ройтерс.

Зеленски предупреди вчера авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило опасно за използване руското въздушно пространство, което според него фактически е затворено.

"Разбира се, ние се подготвяме за това и вземаме предвид всички тези заплахи. Ние постоянно подобряваме изискванията за безопасност на полетите и сигурността на летищата, и имаме решения за всичко това. Имаме решения за всички заплахи, които терористите изричат", каза Никитин, цитиран от агенция Интерфакс.

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Президентът Владимир Путин заяви вчера, че предупреждението на Зеленски звучало така, сякаш Украйна възнамерява да извърши "държавен тероризъм". Москва ще намери начин да реагира, ако това се случи, добави той.

Вчера Путин призна още, че украинските атаки с дронове са повредили около 100 руски кораба, но каза, че Киев не е нанесъл на страната "щети от критично значение".

"Мисля, че те са ни нанесли реални щети", призна Путин пред медиите в киргизстанската столица Бишкек. "Загинали са хора, моряци, включително чужденци", добави той и посочи, че сред убитите има граждани на Азербайджан и Турция.

Путин каза, че предварителните оценки поставят общите щети, нанесени от атаките досега, на около 1% от брутния вътрешен продукт на Русия. "Това не е са за нас щети от критично значение", подчерта той.

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Украйна е нанасяла удари по петролни танкери и кораби с жито в Черно море и съседното Азовско море като част от кампанията си срещу Русия. Освен това Киев увеличи значително ударите с дронове с голям обсег дълбоко навътре в територията на Русия, като многократно атакува петролни рафинерии и логистични центрове.

Путин заяви, че защитата на руските рафинерии е била значително подобрена. По-рано компаниите се бяха оплакали, че руската държава не е успяла да гарантира тяхната сигурност въпреки многократните уверения на президента.

Украйна се стреми да нанесе щети на руската икономика и да затрудни Москва да финансира военните си усилия. Путин повтори коментари от скорошно интервю, обвинявайки Киев, че е "отворил кутията на Пандора" с атаките, и заплаши с още по‑разрушителни руски въздушни удари в отговор.