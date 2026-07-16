„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

П арламентарната група на „Прогресивна България“ внесе два законопроекта, свързани с по-голяма прозрачност и контрол при разходването на публични средства в здравеопазването. Предложенията бяха представени от заместник-председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване Георги Илиев на брифинг в Народното събрание.

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Едната от инициативите предвижда промени в Закона за обществените поръчки, с които да се въведе задължение всички лечебни заведения, които работят с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), да провеждат обществени поръчки при разходването на средства от публичния ресурс.

Според вносителите правилото трябва да важи независимо от собствеността на лечебното заведение – държавна, общинска или частна.

Искат еднакви правила за всички болници

По думите на Георги Илиев в момента законодателството поставя лечебните заведения в сходна позиция, но на практика част от частните болници намират начини да не прилагат процедурите по Закона за обществените поръчки.

Според него това създава предпоставки за сериозни разлики в цените, на които едни и същи лекарства се купуват от различни лечебни заведения, въпреки че разходите се покриват с публични средства.

„Прогресивна България“ настоява да се въведе механизъм, който да гарантира по-голяма проследимост и ефективност при използването на средствата в системата.

Централизирани поръчки за определени лекарства

Вторият законопроект е свързан с промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предложението засяга две групи медикаменти – лекарства, които са разрешени за употреба в България, но не се предлагат на пазара, както и продукти, които нямат реално разпространение в страната.

От партията предлагат за тези лекарства да се въведат централизирани обществени поръчки чрез рамкови споразумения между лечебните заведения и специално определен централен орган.

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Според Георги Илиев така ще се постигне по-голяма предвидимост при цените и ще могат да бъдат определяни максимални стойности за медикаментите, заплащани с публични средства.

Като аргумент в подкрепа на промените той посочи, че в момента един и същ лекарствен продукт може да бъде закупуван на значително различни цени в отделни болници.

Според вносителите новият подход може да ограничи неефективното разходване на средства и да намали възможностите за злоупотреби в здравната система.

Витанов: Нужен е дебат за социалните мрежи и децата

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов коментира и темата за възможни ограничения върху достъпа на деца до социалните мрежи.

Повод за позицията му е заявеното намерение на ГЕРБ да внесе законопроект, свързан с европейските инициативи за проверка на възрастта на потребителите на онлайн платформи.

Витанов заяви, че темата е чувствителна и изисква широк обществен и експертен дебат, преди да бъдат предприети конкретни законодателни действия.

„Не можем априори да се хвърлим в подкрепа на едно или друго предложение, без да има широк обществен дебат“, коментира той.

По думите му има научни данни, че прекомерната употреба на социални мрежи може да има негативни последици върху развитието и концентрацията на подрастващите.

В същото време той посочи, че не трябва да се подценява ролята на технологиите и дигитализацията.

„Трябва да се намери златната среда, при която от една страна запазваме здравето, концентрацията и фокуса на нашите деца, а от друга не възпираме дигиталния и технологичния прогрес“, заяви Витанов.

Той допълни, че предстоят кръгли маси и експертни обсъждания, след които партията ще формулира окончателната си позиция по темата.