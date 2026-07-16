Гранична полиция спря проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

В публикация в социалните мрежи Ненков разказва, че преди около три седмици е преминал лечение, при което е приел ниска доза йод-131

П роф. д-р Николай Ненков разказа за необичайна ситуация, през която е преминал при проверки на летищата в София и Варна. Бившият министър на здравеопазването обясни, че е бил спрян от служители на Гранична полиция, след като системите за сигурност засекли наличие на радиоактивния изотоп йод-131.

В публикация в социалните мрежи Ненков разказва, че преди около три седмици е преминал лечение, при което е приел ниска доза йод-131 – радиоактивен изотоп, използван в медицината при определени терапии.

По думите му при преминаване през проверката за сигурност на летище София към него се приближили двама служители на Гранична полиция и го поканили да ги последва.

„Дали не си изкарах акъла“, описва ситуацията Ненков, като допълва, че първоначално не е разбрал причината за проверката.

Служителите го попитали дали наскоро е преминавал през медицинска процедура. Тогава той осъзнал, че причината може да е свързана с проведеното лечение.

При последвалата проверка служителите използвали специално устройство, което отчело наличие на йод-131.

„След десетина секунди машината отчете йод-131! Направо паднах“, разказва проф. Ненков.

По думите му подобна проверка се е повторила и при преминаването му през летище Варна, където служителите отново реагирали професионално и любезно.

Системите за сигурност засичат и медицински изотопи

Ненков посочва, че именно системите за контрол при преминаване през летищата са причината да бъде установено наличието на радиоактивния елемент.

Той изрази благодарност към служителите на Гранична полиция за начина, по който са реагирали.

„Оказа се, че вратите, през които се преминава, измерват и радиация“, написа той и допълни, че зад ежедневната работа на институциите стоят хора, които поддържат високо ниво на сигурност.

Проф. Ненков определи случая като пример за това как модерните системи за контрол могат да откриват дори малки отклонения и необичайни ситуации.

Той благодари на служителите, които според него „се грижат за сигурността на всички“.

Когато медицината срещне националната сигурност: Как работят скенерите на Летище „Васил Левски“

Случката с неочакваното „задържане“ на летището заради медицинска процедура звучи като сцена от шпионски филм, но всъщност е перфектен пример за това как съвременните технологии се грижат за нашата безопасност. Изкарването на акъла в първия момент е напълно естествено — никой не очаква да бъде ескортиран от Гранична полиция, докато просто бърза за своя полет.

От началото на 2025 г. столичното летище официално носи името Летище „Васил Левски“ – София. Наред с новото име, системите за сигурност там и на летище Варна са на световно ниво. Ето как точно работят те, защо медицинският йод задейства алармите и какво се случва зад кулисите при подобна проверка.

Радиационните „врати“: Какво представляват и как ни засичат?

Освен стандартните металдетектори, на ГКПП „Аерогара София“ са инсталирани високочувствителни стационарни системи — т.нар. радиационни портални монитори (RPM). Тези системи се поддържат под строгия контрол на Главна дирекция „Гранична полиция“.

- Как работят: Тези портали непрекъснато измерват нивата на гама и неутронно лъчение около преминаващите пътници и техните багажи. Основната им задача е превенция на нелегалния трафик на ядрени и радиоактивни материали.

- Защо реагират на Йод-131: Йод-131 е радиоактивен изотоп с период на полуразпад около 8 дни, използван често за диагностика и терапия на щитовидната жлеза. Дори седмици след процедурата, тялото на пациента излъчва минимални (но напълно безопасни за околните) количества гама-лъчи. Порталните монитори на летището са калибрирани толкова прецизно, че улавят тези микроскопични аномалии веднага.

Как протичат стандартните проверки на Летище „Васил Левски“?

Всеки заминаващ пътник преминава през няколко задължителни нива на контрол, чиито официални изисквания са детайлно описани в правилата за сигурност на Летище София:

- Физическа проверка на ръчния багаж: Тук се следи за забранени предмети като оръжия, остри предмети и експлозиви. Пътниците трябва да поставят всички течности (в опаковки до 100 мл, събрани в прозрачен плик) и преносима електроника в отделни вани.

- Метален и личен скенер: Проверява се за скрити по тялото метални предмети. Изисква се сваляне на връхни дрехи, сака, колани и преминаване през детекторната рамка.

- Паспортен и граничен контрол: Гранична полиция извършва проверка на валидността на документите за самоличност. Притежателите на биометрични паспорти могат да използват и бързите електронни гишета (e-gates).

- Радиационен контрол: Извършва се незабележимо за пътниците по време на преминаването им през специално оборудваните зони с портални монитори.

Процедура при задействане на радиационната аларма: Стъпка по стъпка

Когато сензорите отчетат повишено лъчение, се задейства строго разписан и съгласуван протокол между Гранична полиция и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Процедурата протича по следния начин:

Дискретно отделяне от пътникопотока: Служителите на Гранична полиция поканват пътника да ги последва. Това се прави с делови и любезен тон, за да се избегне излишна паника сред останалите хора на терминала.

Вторичен дозиметричен контрол: Полицаите използват ръчно преносимо оборудване — спектрометри и пейджъри с размер на баркод четец. Тези устройства не просто измерват силата на радиацията, но и идентифицират конкретния изотоп (в случая Йод-131) в рамките на броени секунди.

Документална проверка: Изисква се документ, доказващ медицинския произход на изотопа. След като се установи, че излъчването е резултат от легитимно лечение, а не от опит за контрабанда, проверката приключва и пътникът е свободен да продължи.

Златното правило за пътуващи пациенти

Ако ви предстои или наскоро сте преминали през лечение или диагностика с радиоактивни изотопи (като Йод-131 или Технеций-99м), задължително изисквайте от лекуващия си лекар официален медицински сертификат на български и английски език.

Важно: Документът трябва да съдържа трите имена на пациента, наименованието на болницата, вида на използвания радиофармацевтик, точната дата на прилагане, приложената доза и контакти на клиниката за обратна връзка при нужда.

Представянето на този документ още при първия контакт с граничните служители спестява ценно време и превръща проверката в бърза формалност. В крайна сметка, тези „невидими“ проверки са доказателство, че системите за сигурност у нас работят на изключително високо ниво и се грижат за спокойствието на всички ни.