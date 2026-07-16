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Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Световната поп звезда Дуа Липа подкрепи масовите протести в Албания срещу застрояването на защитен остров от Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. Еколози се борят да спасят дом на хиляди фламинга

16 юли 2026, 11:40
Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания
Източник: Getty Images

С ветовната поп звезда Дуа Липа застана зад екологичните протести в Албания, насочени срещу изграждането на луксозен курорт за 1,6 милиарда долара, подкрепен от фамилията на Доналд Тръмп. Проектът предвижда застрояване на защитен остров и лагуна на албанското крайбрежие, което предизвика вълна от недоволство в страната, съобщава The Telegraph

В своя подкаст Service95 Book Club, записан съвместно с албанската писателка и преподавателка Леа Ипи, родената в Лондон певица (чиито родители са косовски албанци) нарече протестното движение „вдъхновяващо“.

„Намирам за изключително вдъхновяващо да виждам колко много ги е грижа хората. Това, което наистина ме притеснява обаче, е принципът – как правителството може просто да промени закона и да премахне екологичната защита на един район, без каквото и да е обществено обсъждане“, сподели Липа. 

Проектът на Иванка Тръмп и Джаред Къшнър

Става въпрос за мащабен проект върху площ от 1400 акра на остров Сазан – необитаема бивша военна зона от времето на Студената война. Зад инвестицията стоят най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп – Иванка, и съпругът ѝ Джаред Къшнър.

Плановете им предвиждат изграждането на луксозен комплекс по протежение на диви плажове, гори и лагуната Вьоса-Нарта. Лагуната обаче е дом на над 3000 фламинга, които се превърнаха в символ на екологичното недоволство, наречено „Революцията на фламингото“.

За да позволи строителството, албанското правителство начело със социалиста Еди Рама понижи защитения екологичен статут на района. Това решение беше остро критикувано от Европейския съюз и международни природозащитни организации, които го определиха като сериозно нарушение на ангажиментите за опазване на биоразнообразието.

Скандал с наркотрафик и фалшиви документи за земята

Проектът е съпътстван и от сериозен криминален скандал. Парцелът по крайбрежието е продаден на инвеститорите от Артур Шеху – бизнесмен от Маями.

Албанската прокуратура обаче е издала заповед за неговия арест, като го обвинява в трафик на наркотици в Европа и пране на пари чрез имотна империя, включително чрез фалшифициране на документите за собственост на земята, продадена на фамилия Тръмп. Шеху отрича всички обвинения, но местните жители от десетилетие водят съдебни битки срещу него за същите имоти.

Въпреки протестите в столицата Тирана и призивите за оставка, премиерът Еди Рама защити проекта, наричайки го „прекрасен“ и важен за икономическия бум на страната, която се стреми към членство в ЕС. Иванка Тръмп също не скри вълнението си в скорошно интервю, хвалейки се, че комплексът ще разполага с „8 километра плажна ивица“.

Гласът на Дуа Липа

Включването на Дуа Липа в казуса има огромна тежест в Албания. Певицата, чието име на албански означава „любов“, винаги е била силно свързана с корените си. Родителите ѝ бягат от Косово в Лондон през 1992 г. заради етническото прочистване, извършвано от сръбските сили, а самата тя прекарва част от детството си в Косово, преди да се завърне в Англия, за да гради кариера. Днес нейният глас дава глобална трибуна на местните еколози, решени да спасят едно от последните диви кътчета на Адриатика.

Източник: The Telegraph    
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