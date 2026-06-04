Мълния уби млад мъж, втори работник е бил до него при удара

М ълния е поразила работник в Благоевградско и е отнела живота му. По информация на NOVA загиналият е извършвал ремонтни дейности по обходния път на град Кресна. Загиналият е млад мъж.

На мястото на удара са били двама работници, като за състоянието на другия все още няма данни. Трагедията е станала около 10:30 часа днес.

Обстоятелствата около трагедията се изясняват, на място има полиция и медицински лица, районът е отцепен.

Припомняме, че днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.