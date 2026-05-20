Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 май 2026, 09:02
П ролетният сезон у нас традиционно носи със себе си не само слънчеви дни, но и внезапни, мощни гръмотевични бури. Статистиката показва, че тези природни явления се развиват изключително бързо и често изненадват хората на открито.

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата. Поради тази причина разбирането на техния механизъм и познаването на правилата за безопасност са жизненоважни за предпазването на нашия живот и този на близките ни.

Силата на небесния гняв и рискът за човешкото тяло

Гръмотевичната буря представлява мощно атмосферно явление, което възниква при сблъсъка на топли и влажни въздушни маси със студени фронтове. Този процес създава масивни купесто-дъждовни облаци, в които се генерира огромно количество статично електричество.

Когато напрежението между облака и земната повърхност достигне критична точка, се произвежда светкавица. Тя носи невероятен електрически заряд, който може да достигне десетки хиляди ампера, а температурата в ядрото на мълнията е няколко пъти по-висока от тази на повърхността на Слънцето. Именно това внезапно нагряване и разширяване на въздуха произвежда тътена, който познаваме като гръмотевица.

Основната опасност от мълниите се крие в тяхната способност да търсят най-краткия път до земята, преминавайки през най-високите обекти в района. Човешкото тяло, съставено предимно от вода и соли, е отличен проводник на електричество.

Ако човек бъде ударен от гръм, последствията за организма са катастрофални. Огромният ток преминава през тялото за части от секундата, като причинява тежки увреждания на нервната система, спиране на сърдечната дейност и парализа на дишането. Кожата и вътрешните органи претърпяват дълбоки термични изгаряния, а рязкото свиване на мускулите може да доведе до счупване на кости и тежки травми. Често се наблюдават и дълготрайни неврологични проблеми, загуба на слуха или зрението.

В случай че станете свидетел на инцидент, при който човек е поразен от мълния, бързата и правилна реакция е решаваща за неговото оцеляване. Първият и най-важен мит, който трябва да бъде развенчан, е, че пострадалият носи електрически заряд и е опасен за околните. Това не е вярно и можете да докоснете човека веднага без никакъв риск.

Първата стъпка е незабавното повикване на спешна помощ на телефон 112. След това трябва да проверите дали пострадалият диша и дали има пулс. Ако дишането е спряло, трябва незабавно да започнете изкуствено дишане и сърдечен масаж. В случай че човекът е в съзнание, но има изгаряния, покрийте раните с чиста кърпа и го успокойте, докато пристигнат медицинските екипи.

Крепостта у дома: Защита в затворени пространства

Мнозина вярват, че щом се приберат вкъщи, са в абсолютна безопасност, но сградите също изискват специфично поведение по време на силна буря. Когато небето притъмнее и гърмежите наближат, първото действие у дома трябва да бъде изключването на всички ценни електроуреди от контактите.

Мълния, ударила разпределителната мрежа в близост, може да предизвика огромно пренапрежение по кабелите и да изпепели телевизори, компютри и хладилници. Дори наличието на гръмоотвод на покрива не гарантира стопроцентова защита срещу индукционни токове.

Освен това, по време на буря е силно препоръчително да избягвате докосването на метални повърхности, които са свързани с външната среда. Това включва водопроводните чешми, металните рамки на прозорците и радиаторите на парното.

Водата в тръбите е отличен проводник, затова вземането на душ, миенето на чинии или ваната по време на гръмотевична активност крият сериозни рискове от токов удар. Също така, стойте далеч от прозорците и терасите, тъй като стъклото не може да спре ударната вълна от близко паднала мълния, а силното въздушно течение може да вкара бурята директно в стаята.

Капанът на открито: Оцеляване сред природата

Ако бурята ви застигне в парка, в полето или в планината, ситуацията става критична и изисква незабавни тактически решения. Най-важното правило на открито е никога да не търсите убежище под самотни високи дървета, навеси или дървени беседки. Заставането под тях почти сигурно ви превръща в мишена за волтовата дъга.

По същата причина трябва незабавно да се отдалечите от водоеми – езера, реки и басейни, тъй като водата ще разпространи електрическия заряд на огромно разстояние, ако мълния падне в нея.

Когато усетите, че косата ви настръхва или чуете бръмчене във въздуха, това е ясен знак, че електрическото поле около вас е пренаситено и мълнията е въпрос на секунди. В такава ситуация трябва да заемете защитна позиция. Клекнете ниско до земята, свийте се на кълбо и притиснете главата към коленете си, като стъпите на пръсти, така че петите ви да се докосват.

По този начин намалявате височината си и минимизирате площта на контакт със земята, което ограничава риска от преминаване на т.нар. краково напрежение през тялото ви. Изхвърлете или оставете на разстояние от себе си всички големи метални предмети като туристически щеки, чадъри или велосипеди.

Пътуване в бурята: Автомобилът като щит и къмпинг предизвикателства

Шофирането по време на гръмотевична буря предлага една от най-сигурните защити, благодарение на физичен закон, известен като Фарадеев кафез. Металната каросерия на автомобила насочва електрическия заряд по външната си повърхност и го отвежда безопасно в земята, запазвайки хората в купето невредими. За да проработи тази защита обаче, прозорците на колата трябва да бъдат плътно затворени, а пътниците не трябва да докосват металните елементи по таблото или вратите. При много силен дъжд и вятър е най-добре да отбиете встрани от пътя, далеч от големи дървета или електропроводи, и да изчакате преминаването на стихията на пуснати аварийни светлини.

Напълно различна обаче е ситуацията, ако сте на къмпинг. Палатката, независимо дали е направена от съвременни синтетични материали, не предлага никаква защита срещу мълнии, а нейните метални или фибростъклени рейки всъщност могат да привлекат електрическия заряд.

Ако бурята се развие над къмпинга, незабавно напуснете палатката и потърсете убежище в близка масивна сграда или в автомобила си. В случай че няма наблизо сигурно място, се отдалечете от високите дървета, намерете най-ниската точка на терена (падина или дол) и заемете защитната клекнала позиция, докато опасността премине

Превенцията и следенето на метеорологичните прогнози остават най-доброто оръжие срещу капризите на природата.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ, ГДПБЗН, БЧК, ERC, National Weather Service (NWS) / NOAA    
