Как се изработва диамант с помощта на течен метал

В ъв вековното търсене на диаманти изследователите разкриха новаторски пряк път, който не се подчинява на природните правила.

(Във видеото може да научите повече за: Откриха най-големия диамант за последните 100 години)

Докато естествените диаманти се "отглеждат" в продължение на еони, а синтетичните изискват седмици на щателна изработка, екип от южнокорейския Институт за фундаментални науки е създал чудо, което отглежда диаманти само за 150 минути, при това при нормално атмосферно налягане. Традиционно за производството на диаманти се е изисквало "херкулесово" налягане, но този гениален метод избягва необходимостта от такива крайности.

Той се основава на уникална смес от течни метали - галий, желязо, никел и силиций - внимателно смесени и нагрети във вакуумна камера заедно с метан и водород.

