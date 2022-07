Откриха уникален розов диамант в Ангола

У никален 170 каратов розов диамант беше открит в североизточната част на Ангола, съобщава БТА, като се позовава на австралийската компания „Лукапа Даймънд“ (Lucapa Diamond), която заедно с Ангола разработва находище в Луло.

Вижте най-уникалния розов диамант в света (видео)

„Този розов ​​диамант е най-големият, намиран в света от 300 години“, посочи говорител на компанията. Камъкът, наречен „Луло Роуз“ ще бъде обявен за продажба на международен търг.

Експертите смятат, че след шлифоване диамантът ще загуби до половината от теглото си. В резултат на това той ще бъде сравним с 59,6-каратовия розов диамант „Пинк Стар“ (Pink Star), който беше продаден на търг за 74 милиона долара.

