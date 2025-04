Синът на футболиста Стилиян Петров влиза в политиката

И нтересна новина долетя от Великобритания. Синът на легендата на Селтик, Астън Вила и българския футболист Стилиян Петров - Стилиян Петров-младши , се насочва към местната политика. Това предаде Gong.bg .

Петров-старши е истинска легенда във футбола на Острова. Първо той прекарва 7 години в Селтик , където печели 4 титли на Шотландия и стана легенда, преди да се присъедини към Астън Вила през 2007-ма за 6.5 милиона паунда. През 2009-та година Стилиян Петров става капитан на бирмингамци и се превърна в един от най-обичаните футболисти на Вила Парк. За съжаление обаче през 2012-та година той бе принуден да се откаже от футбола на 32-годишна възраст, тъй като бе диагностициран с левкемия. За щастие, след няколко години бившият капитан на България се възстанови напълно и бе въведен в Залата на славата на Астън Вила.

Синът на Стилиян Петров, който носи същото име , влиза в политиката на Великобритания. 22-годишният Петров-младши става част от партията Reform UK. Това е дясно ориентирана политическа формация, чийто лидер е Найджъл Фарадж - един от двигателите на Брекзит. Партията има 4 депутати в Камарата на общините.

В публикация в социалната мрежа Х, от Reform UK представят кандидатурата на Стилиян Петров-младши:

"Запознайте се със Стилиян Петров - нашият кандидат за Lapworth & West Kenilworth. Той е готов да работи за своя район, като намали данъците, разточителните разходи и осигури подходящо финансиране за ключови обществени проекти".

Публикацията е придружена и от видео, в което Стилиян говори за своята кандидатура:

Meet Stiliyan Petrov, our candidate for Lapworth & West Kenilworth.



He’s ready to fix his local area by cutting wasteful spending, lowering council tax and ensuring proper funding for key public services. pic.twitter.com/9htnJiabOW