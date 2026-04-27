Ще се раздели ли ПП-ДБ?

З а шест изхода и шест отделни стаи се заговори заради възможността „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” да направят две отделни парламентарни групи, предава NOVA.

„Ако сте разделени, имате двама зам.- председатели на НС, имате различен подход като става дума за разпределение по комисии. Има и предимства, има и недостатъци. Ясно е, че ще бъдем по-малки като отделни парламентарни групи”, каза Николай Денков от ПП.

От „Демократична България” обаче по-скоро виждат общо парламентарно бъдеще.

„Забиването в технически въпроси, да има повече зам.- председатели, да има различно разпределение на пленарното време не отговаря на основния политически въпрос – как да бъдем ефективна опозиционна сила”, каза Надежда Йорданова от ДБ.

Различия между ПП и ДБ има и по предложеното от "Демократична България" коалиционно споразумение.

„Ние предложихме коалиционно споразумение, което да изяснява въпросите за вземане на решение, формиране на политики, кадрова политика”, каза още каза Надежда Йорданова.

„Предложението е да отидем и да станем дясна партия. Това, според нас, не е удачно, защото означава да се затворим в тези рамки, които дясната демократична общност винаги се е затваряла през годините”, допълни Денков.

От двете формации остават на единна позиция, че трябва да имат обща кандидатура за президент. „Продължаваме промяната” вече посочиха като възможност името на служебния премиер Андрей Гюров. „Демократична България” все още се въздържат от коментар дали биха го подкрепили.