Ще се раздели ли ПП-ДБ?

Двете формации са на мнение, че трябва да имат обща кандидатура за президент

27 април 2026, 19:50
Кои са възможните кандидати за председател на парламента
От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си
Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива
ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент
24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин
След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив
Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание
Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

З а шест изхода и шест отделни стаи се заговори заради възможността „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” да направят две отделни парламентарни групи, предава NOVA.

„Ако сте разделени, имате двама зам.- председатели на НС, имате различен подход като става дума за разпределение по комисии. Има и предимства, има и недостатъци. Ясно е, че ще бъдем по-малки като отделни парламентарни групи”, каза Николай Денков от ПП.

От „Демократична България” обаче по-скоро виждат общо парламентарно бъдеще.

„Забиването в технически въпроси, да има повече зам.- председатели, да има различно разпределение на пленарното време не отговаря на основния политически въпрос – как да бъдем ефективна опозиционна сила”, каза Надежда Йорданова от ДБ.

Различия между ПП и ДБ има и по предложеното от "Демократична България" коалиционно споразумение.

„Ние предложихме коалиционно споразумение, което да изяснява въпросите за вземане на решение, формиране на политики, кадрова политика”, каза още каза Надежда Йорданова.

„Предложението е да отидем и да станем дясна партия. Това, според нас, не е удачно, защото означава да се затворим в тези рамки, които дясната демократична общност винаги се е затваряла през годините”, допълни Денков.

От двете формации остават на единна позиция, че трябва да имат обща кандидатура за президент. „Продължаваме промяната” вече посочиха като възможност името на служебния премиер Андрей Гюров. „Демократична България” все още се въздържат от коментар дали биха го подкрепили.

Източник: NOVA    
Тежка катастрофа на AM "Тракия"

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Не яжте това! Експерти посочиха най-опасната храна в света

Путин с първа предизбора реч в Русия

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

България Преди 2 часа

Четвъртият обвиняем се издирва

СГП разследва съдия от ВАС за злоупотреба със служебно положение

България Преди 3 часа

В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза

Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер

Любопитно Преди 4 часа

Разсекретени архиви и нови разследвания доказват, че модната икона Коко Шанел е била агент на нацисткия Абвер с псевдоним и мисии. Докато създава империя за елегантност, тя съзнателно сътрудничи на Хитлер и предава своите еврейски бизнес партньори

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

България Преди 4 часа

Първият ми полет на правителствения "Еърбъс" беше с него, но съм превозвал Иван Костов, Георги Първанов, Симеон Сакскобургготски, принца на Япония, разказва бившият шеф на Авиоотряд 28

Установиха занижена хигиена в кабинета на лекаря, поставил филър в гърдите на починала жена

България Преди 4 часа

Д-р Борис Дашков продължава да предлага забранената процедура

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

Любопитно Преди 4 часа

С удобната си височина и стабилна конструкция Restform Max създава усещане, близко до това на истинско легло

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

Любопитно Преди 5 часа

Дженифър Лопес изуми феновете със стоманена коремна преса и призна, че след развода с Бен Афлек се намира в своята „щастлива ера“. Звездата заложи на година почивка и дисциплина, за да се почувства за първи път истински свободна и уверена

Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Свят Преди 5 часа

Според разследването той отишъл за риба

Снежна буря помете Москва в края на април

Свят Преди 5 часа

Анулирани полети и повалени дървета

Батискафът "Титан"

„Дойдоха в две малки кутии, като за обувки“: Изповедта на вдовицата от подводницата „Титан“

Свят Преди 5 часа

Три години след трагедията Кристин Давуд разказва за деветте месеца чакане, отказа да приеме „смесено ДНК“ и защо е избрала да не мрази Стоктън Ръш, за да не му дава власт над живота си

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

България Преди 6 часа

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно Преди 6 часа

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 6 часа

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г.

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Любопитно Преди 6 часа

Защо пълзенето е най-добрата „фитнес тренировка“ за бебето и какви са рисковете от твърде ранното изправяне

Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

България Преди 7 часа

Два от тях са от Ловеч, а другите два - от луковитското с. Бежаново

Камион блъсна 13-годишен велосипедист в Троян

България Преди 7 часа

Пробата за алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Красива мелодия и пасо добле събират Тино и Юли от „Молец“

Edna.bg

The Prodigy ще озарят небето в София това лято

Edna.bg

Марица стана шампион за 12-и пореден път

Gong.bg

Отмениха гол на Септември срещу Локомотив София (видео)

Gong.bg

Пламен Димитров: Доходите се движат бавно нагоре, но усещането е за масово обедняване

Nova.bg

Кои са възможните кандидати за председател на парламента и министри в новия кабинет?

Nova.bg