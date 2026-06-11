Задържаха мъж, влачил кучето си с кола в Кнежа

В Районна прокуратура-Плевен се води разследване във връзка с установен случай, при който на 10 юни, в град Кнежа, област Плевен, мъж е управлявал лек автомобил, теглейки по пътната настилка, вързано за автомобила куче.

Досъдебното производство е образувано в хипотезата на неотложност.

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В хода на разследването кучето е прегледано от специалист - ветеринарен лекар, като му е оказана нужната медицинска помощ. При прегледа не са установени травматични увреждания по животното. Същото към момента е в добро здравословно състояние и за него се полагат нужните грижи.

От извършените незабавни действия по разследването и издирвателни мероприятия е установен като извършител на деянието, на 65 години, собственик на животното.

Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

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Днес, с постановления на наблюдаващия прокурор по делото, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като в този срок ще бъде внесено искане в Районен съд- Кнежа за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен.